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Шведские эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошкой

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Шведские эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошкой

Стокгольм, 11 августа. Шведские эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками. По их мнению, с пушистыми животными интереснее и веселее.

Как отмечает издание Expressen, кошки способны чувствовать настроение хозяина. Если человеку грустно, они забираются к нему на колени и «сопереживают».

Кроме того, кошки — идеальные друзья. С ними не придется делить одеяло, потому что они могут заснуть абсолютно в любом месте и в любом положении.

Шведские эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошкой

Кошки очень популярны в Интернете. Ваш питомец может стать моделью для продвижения страниц в социальных сетях. Кошки — очень чистоплотные животные, поэтому с ними всегда приятно находиться рядом.

Если у вас очень много работы, кошки спокойно будут ждать своего хозяина дома. Им не нужна прогулка на свежем воздухе или особый уход — достаточно корма в миске и воды.

Шведские эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошкой

Кошки не страдают от одиночества в отличие от других животных. Они будут круглые сутки валяться на коврике пока вы не освободитесь и не захотите им уделить внимание.

К тому же, кошки — самые умные животные. Японские ученые пришли к выводу, что кошки понимают, когда их зовут хозева по имени. Со временем они привыкают к своей кличке и откликаются на зов.

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