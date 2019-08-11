В СФ рассказали, как участников митинга 10 августа подбивали на провокации через YouTube

Москва, 11 августа. Зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова манипулировали россиянами с помощью видеохостинга YouTube, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам сенатора, западные оппоненты использовали этот популярный сайт для того, чтобы провоцировать участников митинга, подбивая их на провокации. Информацию о фактическом манипулировании была получена комитетом после этого мероприятия.

«Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались», — объяснил он.

Климов подчеркнул, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона, а именно «направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов».

Сенатор подчеркнул, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст. 33) подстрекателями признаются лица, склоняющие других к совершению преступлений путем уговора, подкупа и другими способами. При этом накануне СК РФ публично предупреждал о том, что за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность, пишет ТАСС.

Климов добавил, что такие технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний.

«Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты останутся без внимания нашей комиссии», — предупредил он.

Напомнил политик и о том, что еще 8 августа комиссия Совфеда указала на факты грубого и противоправного зарубежного вмешательства в суверенные дела России в связи с выборами в Мосгордуму.

«К сожалению, попытки такого рода вмешательства продолжались сегодня», — резюмировал он.

Напомним, акция 10 августа была проведена под предлогом поддержки «политиков», которых не допустили на выборы в МГД. Среди них были и оскандалившаяся юрист ФБК Любовь Соболь, и Илья Яшин, и Дмитрий Гудков, а также ряд других лиц. С выборов их сняли за массовую фальсификацию в подписных листах. Соболь, к примеру, даже организовала подпольную фабрику по подделке подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, в документах, которые она сдала в МГИК были выявлены подписи мертвецов.

Однако все эти «оппозиционеры» решили не идти в суд, а предпочли шантажировать избирательные комиссии, и давить на избиркомы, устраивая несогласованные акции в Москве. Накануне Соболь снова была задержана за призывы к участию в запрещенных сходках.