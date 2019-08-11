В СФ рассказали, как США вмешиваются в дела РФ, отправляя своих агентов на митинг

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия должна открыто говорить о попытках США вмешаться во внутренние дела РФ.

10 августа один из задержанных на рэп-митинге опубликовал фотографии и видео из автозака с гражданкой США Татьяной Бренник. Женщина консультировала активистов, объясняла всем попавшим в автозак, как вести себя с полицией и как «правильно составлять протокол».

«В автозаке оказалась женщина, которая провела инструктаж ребятам, как обдурить ментов. Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол и как избежать ответственности», — пишет пользователь «Вконтакте» Антон Цаплин.

При этом Бренник даже позволила сфотографировать свой американский паспорт, чтобы присутствующие убедились в том, что она является подданной Соединенных Штатов Америки. Комментируя ситуацию, член Совета Федерации Франци Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что появление Бренник на митинге-концерте на проспекте Сахарова — это «прямое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации».

«Они же делают это (пытаются влиять на общественное сознание в РФ — Прим. ФАН) осторожно. Но если все данные о митинге, его порядке проведения, о том, кто и что, а также зачем должен делать, опубликованы на сайте посольства США, то это однозначно вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Конечно, мы не можем доказать что эта американка с русскими корнями прошла серьезное обучение, она ангажирована, подготовлена и юридически натаскана. Но есть же так называемый опосредованный разведпризнак, который говорит о том, что данный человек, с точки зрения общественно-политического позиционирования, крайне подготовлен к особым условиям и обстоятельствам работы в России. Она знает все юридические нюансы и тактику поведения людей, попавших в подобную ситуацию», — сказал сенатор.

Но, как заявляет собеседник ФАН, никто не будет отрицать, что участие Бренник в несанкционированной «прогулке» после митинга-концерта на проспекте Сахарова и ее последующее задержание правоохранительными органами, «не имеет никакого прагматичного интереса». Член СФ допустил, что она могла намерено пойти на действия, которые привели бы ее в автозак.

«Да, этот интерес сформулирован определенными государственными структурами США. Это такая стратегия, классическая причем. Мы к ней уже привыкли, и ее нужно жестко вскрывать, показывать, пресекать. Других вариантов нет. Мы приближаемся к выборным циклам и активность подобных действий, таких людей, назовем их агентами влияния, будет все больше и больше. И сегодня надо об этом открыто говорить», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее американское посольство на своем официальном сайте опубликовало сообщение о согласованном митинге в Москве 10 августа. В нем, в том числе, говорится, что некоторые участники акции заявили о планах после согласованного митинга на проспекте Сахарова провести несанкционированные марши в направлении центра столицы. Кроме того, представители США заявили о неких свидетельствах чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на предыдущих акциях. Это сообщение сенатор Андрей Климов назвал подстрекательством, так как в сообщении посольства описываются события, которые не произошли и даже не должны были состояться.

Напомним, 30 мая временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провела заседание, во время которого рассмотрела вопрос о намерениях США и их партнеров вмешаться в российскую политическую систему накануне единого дня голосования 8 сентября 2019 года.