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Украина

Известная балерина погибла в ДТП на Украине, возвращаясь из Италии

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Известная балерина погибла в ДТП на Украине, возвращаясь из Италии

Харьков, 11 августа. Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в ДТП.

Директор театра Олег Орищенко сообщил о смерти балерины на странице Facebook. Авария произошла в ночь на 11 августа, Светлана Исакова ехала на маршрутном такси из аэропорта «Борисполь» в Харьков.

Балерина возвращалась домой после отпуска в Италии, которая она провела с мужем. После ДТП Исакову госпитализировали в больницу Полтавы. У нее диагностировали множественные травмы.

Известная балерина погибла в ДТП на Украине, возвращаясь из Италии

Медики не смогли спасти жизнь известной балерине.

«Ее жизнь оборвалась на 31-м году», — написал Орищенко.

Он принес соболезнования родным и близким Исаковой. Директор театра добавил, что о месте прощания с балериной будет сообщено позднее.

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