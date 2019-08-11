Медведев рассказал, как подаренный президентом Туркмении щенок обживается в Горках

Москва, 11 августа. Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что щенок пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, живет в резиденции в Московской области.

Медведев поделился на странице в соцсети «ВКонтакте» видео со щенком.

«Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках», — написал премьер.

Глава Туркмении подарил щенка Медведеву в конце мая. Он сразу обратил внимание, что алабаю понравился его новый хозяин — он улегся у ног главы правительства.

Туркменский волкодав является разновидностью среднеазиатской овчарки и считается достоянием республики. Вывоз собак без официального документа запрещен.

Напомним, что президенту России Владимиру Путину неоднократно дарили щенков породистых собак. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич приехал в Москву с шарпланинской овчаркой.

В 2017 году президент Туркмении подарил главе государства алабая по кличке Верный. Губернатор японский префектуры Акита Норихиса Сатакэ подарил Путину редкую собаку акита-ину.