Общественник отметил аккуратные действия полиции при задержании провокаторов в Москве

Москва, 11 августа. Сотрудники полиции и Росгвардии продемонстрировали слаженную и аккуратную работу при задержании инициаторов беспорядков на «прогулке» оппозиции в Москве, отметил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Накануне в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг-концерт в поддержку кандидатов в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. Главным событием митинга стали выступления популярных рэп-исполнителей и блогеров, в итоге мероприятие переросло в очередной концерт.

Недовольные мирным митингом организаторы стали призывать участников совершить «прогулку» до администрации президента. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Григорьев отметил, что сам митинг-концерт прошел мирно и в соответствии с законом, а после выступления исполнителей участники митинга разошлись по домам. Общественник добавил, что на концерте правоохранители были предупредительны и способствовали своевременному оказанию помощи тем, кому стало плохо.

Григорьев напомнил, что нарушением правопорядка был призыв провокатора Бориса Золотаревского выйти с территории, разрешенной для проведения митинга, и «прогуляться» по Москве. Часть собравшихся последовала призыву провокатора и направилось в сторону «Китай-города», учиняя беспорядки.

«Но даже когда были перед ними выстроены цепочки ОМОНа, Росгавардии, некоторые все равно перед ними стояли, то есть фактически участвовали в митинге — с плакатами и выкриками. Вот этих людей и задерживали. Но задерживали тоже аккуратно, я не заметил никаких эксцессов», — подытожил Григорьев в комментарии «Инфореактору».

Напомним, поводом для проведения митинга стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы соратников Алексея Навального из-за поддельных подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.

Ранее полковник милиции в отставке, бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД СССР Евгений Черноусов отметил выверенную и осторожную работу сотрудников полиции и Росгвардии. Полковник напомнил, что полиция и Росгвардия защищают граждан от насилия и мародерства со стороны нарушителей, последствия таких провокаций могут быть трагическими.