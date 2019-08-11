Методичка «бархатного революционера» Жукова включила опыт Армении и Грузии

В поддержку «простого студента» Егора Жукова, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве 27 июля, продолжается мощная информационная кампания и сбор денег. Уже собрано почти 2,5 млн рублей на адвоката, на передачки в СИЗО и прочие накладные расходы.

Около тысячи студентов, выпускников и сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ), в которой учится Жуков, подписали открытое письмо с требованием от руководства и администрации учебного заведения выступить «в личном качестве» с официальными заявлениями в его поддержку и поручиться за него в суде.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара была одной из первых, кто подписал поручительство. Сам арест проректор ВШЭ называет «несправедливым».

Всего в Московский городской суд и Пресненский районный суд было передано свыше 500 поручительств, причем лично знать Жукова для поручительства организаторы сбора писем и не требовали.

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов тоже подписали поручительства за Жукова, где назвали его «добросовестным, добропорядочным гражданином и успешным, перспективным студентом».

С гневным осуждением властей России неоднократно высказались и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Напомним, Жуков был арестован 2 августа, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), и в случае обвинительного приговора ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. В ноябре 2017 года он также задерживался по статье 19.3 КОАП за неповиновение полиции.

Чем же так дорог Совету Европы и руководству ВШЭ Егор Жуков, который только-только окончил третий курс по программе «Политология»? Действительно ли он такой «перспективный студент», каким его рисуют либеральные СМИ, выставляя жертвой «кровавого режима»?

21-летний студент Жуков имеет свой канал на видеохостинге YouTube, который насчитывает более 100 тысяч подписчиков. Студент-политолог ВШЭ сам вошел во вкус преподавания и с видимым удовольствием учит зрителей, как нужно правильно, а самое главное, «ненасильственно» свергать власть.

Названия «образовательных видеолекций», которые Жуков снимает и выкладывает на свой канал, говорят сами за себя. Вот лишь некоторые из них: «3 причины оскорбить эту власть», «Вот почему Навальный станет президентом», «Что общего у геев и атеистов», «Гитлер не сделал ничего плохого?», «В России фашистский режим», «Изнасилование России», «Как Зеленский взломал политику», «Воззвание к школьникам и студентам».

В дополнение к бесплатным видеоурокам по свержению власти Жуков ведет и платные занятия.

«Я набираю группу из 8 человек (8-11 класс), желающих порвать в клочья всевозможные олимпиады школьников по обществознанию и поступить в престижный вуз», — пишет он.

Жуков обещает «собственную методику преподавания, тонны полезного материала, множество актуальных примеров, которые будут полезны для эссе и проектов». Для школьников предлагаются «не только статьи да учебники, но и видео, интернет-сайты и даже картины и мемы».

Несмотря на свой юный возраст, Жуков явно чувствует в себе лидерские задатки и гордится своими достижениями. Со слов будущего политолога, он неоднократный призер и победитель олимпиады НИУ ВШЭ «Высшая проба» по обществознанию, призер олимпиады МГУ «Ломоносов» по политологии и по обществознанию, призер Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

И чему же именно учит на своих видеолекциях перспективный, по словам либералов, политолог Жуков?

В феврале 2018 года Жуков размещает на своем канале видеоролик с названием «Протест 21-ого века | Революция 2.0», который набрал более 40 тыс. просмотров и 4,5 тыс. «лайков». В нем «обычный студент» ВШЭ подробно рассказывает своей пастве о 198 методах «мирного» свержения власти, разработанных в 1973 году американцем Джином Шарпом.

«Отец цветных революций» Шарп в 1983 году основал Институт имени Альберта Эйнштейна, который занимается технологиями госпереворотов по всему миру. В начале 1990-х Шарп посещал Прибалтику, где консультировал победивших на выборах политиков. В Литве он обучал Аудрюса Буткявичюса, а в Латвии — Талавса Юндзиса, которые добились вывода своих стран из состава СССР.

И вот, юный последователь Шарпа теперь рассказывает, как нужно организовывать революции в России при помощи «цифровых» технологий. Через ссылку в описании под видео на YouTube Жуков распространяет методичку, где на основе трудов Шарпа рассказано, как использовать соцсети и мобильные телефоны для организации протестов и «мирных революций». В отличие от 198 вариантов из книги Шарпа, новая методичка содержит уже 221 способ «цифрового протеста».

Для свержения власти в России Жуков особенно выделяет несколько из них.

Метод №1: «Публичные выступления»

«Интернет добавил очень интересную конфигурацию этому методу с появлением таких площадок, как YouTube, — рассказывает Жуков. — Можно транслировать публичное послание оставаясь анонимом».

Метод №7: «Лозунги, карикатуры и символы»

«Нет ничего проще, чем посредством своей страницы в социальных сетях распространять символику, поддерживающую определенную политическую силу, — продолжает лекцию Жуков. — Сейчас этот метод отлично практикуется Алексеем Навальным, создавшим сервис для добавления на аватар символа кампании — буквы «Н».

Особенно студент-политолог рекомендует метод №204 — «ненасильственный угон проправительственных медиа», а также метод №161 — «ненасильственное психологическое изнурение оппонента в Сети».

«Существует множество официальных и неофициальных страниц, принадлежащих либо «кремлевским» журналистам, либо различным структурам, — объясняет «перспективный студент» ВШЭ. — Задача протестующих — везде, где открыты комментарии, на постоянной основе «постить» оппозиционную информацию, а также информацию, непосредственно направленную в сторону лиц, стоящих за аккаунтами. Некоторые из этих лиц точно не смогут сдержаться!».

Дальше — больше. Помимо тактики работы мелкого «интернет-тролля», Жуков призывает к откровенным сетевым провокациям.

«Необходимо также постоянно «репортить» о появлении на данной странице недопустимой информации, возможно, ранее самому запустив ее туда в комментариях, — инструктирует своих учеников Жуков.

Метод №215: «Прямая трансляция с места нарушений прав человека со стороны режима, организованная протестующими»

«Так можно всего лишь с помощью приложения организовать трансляцию с митинга, участники которого подвергаются жестким действиям со стороны полиции, — убеждает революционер из ВШЭ. — Такие кадры необходимы для поднятия уровня гнева среди неравнодушно настроенных граждан».

Метод №52: «Тишина»

«На мой взгляд, это один из сильнейших методов протеста, — считает Жуков. — Именно в эпоху новых технологий он действительно важен».

Если в знак протеста против результатов выборов президента популярные ресурсы или блогеры перестанут выпускать контент, интернет-ленты социальных сетей станут попросту не интересны, убежден недоучившийся политолог. И это, во-первых, отвлечет людей от постоянного сидения в онлайне, а во-вторых, вызовет в них желание действовать, пишут западные политтехнологи в своей методичке.

«Например, Википедия на английском языке бастовала 18 января 2012 года, присоединившись к действиям противников законопроектов, обсуждаемых в Конгрессе США», — восторгается блогер.

Метод №55: «Социальный бойкот, а также методы экономического бойкота»

«Цели бойкота могут быть разные, но преимущественно он направлен на падение дохода или уровня доверия по отношению к тому, в сторону кого направлен бойкот», — объясняют идеологи цветных революций.

Социальные сети позволяют распространять информацию очень быстро. Для этого в США разработано специальное приложение для мобильных устройств, которое позволяет с помощью наведения камеры телефона на штрих-код определенных товаров определять, какие компании участвовали в производстве продукта. С помощью дополнительной функции к данному приложению можно узнать, в производстве каких товаров участвуют государственные компании, чтобы не покупать их и не финансировать «ненавистное государство».

«Протестующие Польши, Сербии, Мадагаскара, Филиппин, Грузии и многих других стран смогли перейти от диктатуры к демократии, не имея в руках «айфонов» и не запуская дроны, без возможности залить свой призыв на YouTube или начать акцию в соцсетях, — приводит «примеры успеха» Жуков. — Они были лишены всего этого и, тем не менее, они избавились от диктаторов!».

Югославский вариант — один из любимых образцов для подражания у будущего политолога Жукова. Он восхищается тактикой сербского школьно-студенческого движения «Отпор!», сыгравшего значительную роль в событиях «Бульдозерной революции», в том числе в свержении Слободана Милошевича в 2000 году.

Главными источниками финансирования «Отпора!» были американские структуры: Национальный фонд поддержки демократии (NED), фонд Сороса, Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) и Международный республиканский институт (IRI). Кроме того, известно, что члены движения «Отпор!» проходили курсы в американских посольствах в Болгарии и Румынии.

Как и в случае с экс-активисткой Натальей Шиловой, на обучающих видеокурсах юного революционера Жукова заметно, что он скорее делится не собственными мыслями или жизненными наблюдениями, а читает с экрана заранее подготовленный текст с грамотно проработанной структурой и аргументацией.

Самим поведением перед камерой юный блогер откровенно копирует своего кумира и старшего товарища Навального, первой же фразой выдавая уже стандартное для всех оппозиционеров приветствие: «Привет, это Жуков!». И в мимике, и в жестах блогера — везде чувствуется школа «профессионального оппозиционера».

Помимо группы американских разработчиков из Международного центра ненасильственного конфликта (International Center for Nonviolent Conflict), среди авторов этой методички значится Олег Козловский, окончивший факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и… кафедру прикладной политологии НИУ ВШЭ.

Как выяснил журналист Олег Лурье, еще в 2004 году Козловский был инициатором митинга у посольства Украины в поддержку «оранжевой революции», а в 2005 году был организатором издания и распространения в РФ книг того самого Шарпа.

Козловский также являлся директором Фонда «Образ будущего», спонсируемого, как и сербский «Отпор!», американской организацией IRI (Международный Республиканский Институт, возглавлялся Джоном Маккейном). Работая в штабе у Навального, в июле 2013 года Козловский также участвовал (https://dni.ru/polit/2013/9/3/259320.html) в организации несанкционированного марша по Тверской улице в Москве.

Вот и Жуков, как было видно в ходе массовых беспорядков в центре Москвы 27 июля, отлично изучил все эти методы и применял их на практике, натравливая толпу школьников и студентов на ряды ОМОНа.

Вообще, студент «Вышки» давно был замечен либералами и взят под свое крыло. Буквально через несколько дней после апрельской «бархатной революции» в Ереване в 2018 году Жуков уже торчал в Закавказье.

После возвращения в Москву на канале прошедшего очередной этап обучения студента-политолога появляются подряд два видео: «Как у Армении получилось?» и «Что такое бархатная революция». По информации СМИ, оппозиционер получал «дополнительное образование» и на других мероприятиях, организованных Михаилом Ходорковским.

Пройдя такую подготовку, оппозиционер Жуков в феврале объявил о своем выдвижении «независимым» кандидатом в депутаты Московской городской думы и даже начал сбор подписей, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.

Для выдвижения Жукову было необходимо собрать 5790 подписей сторонников, за которые сборщикам было обещано по 250 рублей за одну подпись. То есть только на сбор подписей за никому не известного кандидата без какого-либо политического опыта спонсоры студента выделили минимум 1,5 млн рублей.

Неизвестно, сколько в итоге подписей удалось собрать Жукову, но он снял свою кандидатуру в связи с явным отсутствием доверия москвичей.

И это недоверие можно понять — Жуков продвигает, мягко говоря, странные идеи, не находящие отклика в умах и сердцах взрослых людей.

«Расширение социальных программ увеличивает количество тех, кто считает, что кто-то обязан о них заботиться, — считает, например, Жуков. — В итоге в обществе становится меньше предпринимателей и больше нахлебников, а это очень сильно подрывает экономику».

Однако это совершенно не мешает ему гневно обличать Москву — и за «низкие пенсии», и за то, что в какой-нибудь условной Чите не убирают мусор.

Другие пункты «программы Жукова» также представляют собой типичный набор оппозиционной демагогии.

«Друзья, у меня выборы в МГД, избираюсь по округу №4, — обращается потенциальный депутат к сторонникам. — Кампанию веду как по локальной, так и по общефедеральной повестке. Сначала защищаем жителей от точечной застройки или вырубки парков, а потом объясняем, почему причиной таких ситуаций является существующий в России авторитарный режим».

Свои политические взгляды студент Жуков характеризует как «либертарианство». Это очередная западная идеология, одна из форм крайнего либерализма. Свои комнатные лекции политолог-недоучка читает на фоне флага либертарианцев с изображением гремучей змеи на желтом фоне. Другое название этого флага — «Гадсденовский флаг». До появления «звездно-полосатого» именно этот флаг был официальным символом США, а на американских авианосцах и других боевых кораблях флаг с изображением змеи (т.н. First Navy Jack) используется до сих пор — как символ свободы, демократии и… борьбы с терроризмом.

При этом российские либертарианцы выступают на митингах оппозиции не только под классическим желтым флагом США, но и с его адаптированной специально для России версией. Они перенесли изображение змеи на флаг России, и за это уже штрафовались за нарушение федерального закона о государственном флаге, согласно которому добавлять на российский триколор посторонние элементы запрещено и наказуемо.

Один из ключевых моментов, за который отчаянно борется Жуков, — это тотальная «декоммунизация» по типу украинской. Студент даже организовал кампанию по сносу памятников советской эпохи, и начать он почему-то решил с памятника Дзержинскому в корпусе ВШЭ на Шаболовке. Хотя понятно, почему.

Нужно сказать, что активная агитация среди молодежи и вояжи Жукова в Закавказье дают свои плоды. На митингах оппозиции наравне с историческим флагом США постоянно мелькают госсимволы Украины, Армении и Грузии, со сцены звучит майданные лозунги и призывы к «люстрации». А на несанкционированной акции оппозиции 3 августа с оружием был задержан некий «Ираклий Золотов» — откровенный грузинский нацист и русофоб.

Студенческий журнал ВШЭ «DOXA» под редакцией Армена Арамяна, опубликовавший письмо в поддержку Жукова, открыто размещает фотографии майдана с горящими сотрудниками киевского «Беркута», призывая прийти на вечеринку с многозначительным названием «Шашлык DEAD».

Изучая биографию Жукова, можно сделать вывод, что из него целенаправленно готовили «жертву режима» и «политзаключенного».

«В момент заведения этого блога я дал себе четкое обещание, что не буду нарушать законы Российской Федерации, — пишет Жуков в октябре 2018 года. — Чтобы не дать этим псам даже шанса посадить меня за что-то по делу. Несмотря на идиотизм множества российских законов, я неукоснительно им следую… И если против меня когда-нибудь возбудят дело, я просто хочу, чтобы вы знали: оно будет политически мотивировано. Стать обвиняемым сфабрикованного дела — это честь, ведь я буду знать, что действительно вывел режим из себя».

Как видим, по западным лекалам в России уже сформирована команда сетевых активистов, которые детально объясняют детям технологии майданных переворотов, сетевых войн, бойкотов и откровенных саботажей. И все эти «перспективные студенты ВШЭ» — отличный материал для пополнения рядов оппозиционных «политзаключенных» в интересах западных пропагандистов, обожающих выставлять Россию в качестве «тоталитарного режима».

Все эти недополитологи четко знают, как вывести вооруженную толпу на улицы российских городов, перекрывая дороги и блокируя правительственные учреждения. И получив такой приказ, будут действовать безо всякой жалости.