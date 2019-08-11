Россия может обогнать Саудовскую Аравию по объемам международных резервов

Москва, 11 августа. Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию впервые с 2011 года, это может случиться в ближайшее время из-за нестабильности на нефтяном рынке. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

В течение последних четырех лет международные резервы РФ выросли на 45% и достигли отметки в 518 млрд долларов в июне, а показатели Саудовской Аравии падают. По данным агентства, они составляют 527 млрд долларов.

Согласно информации издания, Эр-Рияд вынужден использовать собственные резервы на социальную сферу по причине падения цен на нефть, а Москва ограничивает бюджетные траты на фоне новых рестрикций.

Отмечается, что международные торговые войны продолжат отрицательно влиять на рынок нефти, поэтому Эр-Рияд продолжит тратить, а это говорит о том, что в ближайшее время саудиты пропустят Россию на четвертое место в рейтинге международных резервов. Лидером его с большим отрывом является Китай, далее идут Япония и Швейцария.

Издание напоминает, что с апреля цена нефти марки Brent потеряла свыше 20% и составляет примерно 57 долларов за бочку, что существенно ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для выполнения бюджета. Картель регулярно обсуждает возможность сокращения добычи, но в данный момент непонятно, пойдет ли на дальнейшее снижение Москва.

Bloomberg прогнозирует, что при сегодняшних ценах все «лишнее» идет в резервы Российской Федерации. При этом, учитывая очередные антироссийские ограничения со стороны США, у Москвы есть более чем убедительные причины продолжать накапливать.