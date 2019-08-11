Басманный суд не стал арестовывать режиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве

Москва, 11 августа. Басманный суд Москвы принял решение не арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках в столице режиссера Дмитрия Васильева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что о взятии Васильева под стражу ходатайствовало следствие. Самого Васильева на заседание суда, решавшего вопрос о мере пресечения, не привозили по причине госпитализации, пишет РИА Новости. Как уточняет РАПСИ, свое решение судья мотивировала нормой УПК, запрещающей в данном случае заочный арест.

Васильеву 43 года, он работает режиссером на телеканале «Доктор». О его задержании СМИ сообщили в минувшую пятницу, 9 августа. По данным ряда изданий, мужчина болен сахарным диабетом.

В настоящее время Следственный комитет объединил в одно производство уголовные дела о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителей органов власти.

Напомним, запрещенные митинги в центре Москвы были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Акции проходили 14 июля, 27 июля и 3 августа. В общей сложности полицейские задержали на них около 1,7 тыс. человек.

Многие провокаторы нападали на сотрудников правоохранительных органов. В МВД Москвы сообщали, что на акции 27 июля от распыления активистами газового баллона пострадали шесть полицейских. На митинге 3 августа один из провокаторов швырнул в омоновца урну.

Организаторами всех этих сборищ стали последователи блогера Алексея Навального, получившие отказ в регистрации в Мосгордуму из-за большого числа фальсификаций в подписных листах, а также наличия в них «мертвых душ».

В частности, оскандалились юрист ФБК Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и ряд других «политиков». При этом они решили не идти в суд, чтобы доказывать свою «правоту», видимо, прекрасно понимая, какой их ждет исход. Вместо этого они наплевали на закон и стали призывать москвичей участвовать в незаконных акциях.