«Оппозиция» раздувает масштаб митинга 10 августа для отчета перед западными спонсорами

Москва, 11 августа. Масштабы так называемого «самого массового» митинга 10 августа его организаторы специально раздувают, чтобы выполнить заказ западных спонсоров. Об этом заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

«Искусственное завышение числа участников акции от реального в разы вполне ожидаемо — иначе и быть не могло. Организаторам необходимо, во-первых, отчитаться перед зарубежными хозяевами об успешности митинга», — указал депутат.

Кроме того, по словам Онищенко, организаторам нужно «пустить пыль в глаза общественности, заявляя об успехе». Он подчеркнул, что расписываться в провале никто не хочет и не будет, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, в прошедшем 10 августа митинге-концерте приняли участие около 15-20 тыс. человек. При этом большинство из них заглянули не несколько минут, послушали известных рэп-исполнителей, поставили чекины в социальных сетях и отправились по своим делам. При этом «либералы», видимо, заранее прекрасно осознавали, что сторонников у них крайне мало, поэтому в очередной раз подвозили массовку из регионов.

Помимо этого, перед акцией в сообществах в социальных сетях, посвященных несогласованным акциям, появилось огромное количество купленных ботов. Активно размещались и проплаченные комментарии с призывами к массовыми беспорядкам и погромам.

Эту акцию вновь провели под эгидой поддержки не допущенных к выборам в Московскую городскую думу кандидатов. Многие из них — сподвижники опального блогера Алексея Навального. В частности, юрист его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь оскандалилась при массовой подделке подписей избирателей. В ее подписных листах были обнаружены также «мертвые души» и подписи москвичей с несуществующими паспортными данными. Кроме того, она арендовала квартиру, где работали нанятые ФБК «рисовальщики» автографов в ее поддержку. Накануне ее снова задержали за новые призывы к массовым беспорядкам в Москве.