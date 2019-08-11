Сирия, 11 августа. Два главаря «Тахрир аш-Шам» уничтожены в Хаме. В Латакии ВВС Сирии ударили по боевикам. В Дейр-эз-Зоре бойцы SDF открыли огонь по местным жителям. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали расположения боевиков в Латакии на склонах Курдских гор, а также ударили по расположениям боевиков альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в северо-западной части Хамы, в Латакии совершили попытку продвинуться в районы контроля боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбила ракетной установкой танк САА в Идлибе, в Хаме потеряла как минимум двух полевых командиров.

Курды: обстреляли в Дейр-эз-Зоре мирных жителей — погиб один ребенок, несколько человек получили ранения.

Международная коалиция: совершила несколько вылетов над Дейр-эз-Зором и отправила еще один конвой военной техники для SDF.

Провинция Латакия

В районе города Кабана боевики повредили залпом из противотанковой установки бульдозер сирийской армии, которым военнослужащие разрушали укрепления радикалов, о чем сообщило оппозиционное новостное агентство Step News Agency. Информация пока нуждается в подтверждении.

Боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что якобы сумели отразить попытку САА продвинуться в Курдских горах, передает новостной портал Jisr TV. Кроме того, вертолеты ВВС Сирии сбросили снаряды на огневые точки и опорные пункты радикалов около холмов у Кабаны, как передает новостной Twitter-канал Syria Watan News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самолеты международной коалиции во главе с США совершили разведывательные полеты над городом Аш-Шаафа, как сообщает информагентство Rojava Network. Кроме того, конвой бронетехники для курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) днем прибыл в этот город.

Twitter-канал Euphrates Post сообщает, что вчера вечером в результате обстрела со стороны контрольно-пропускного пункта, охраняемого курдами в Аш-Шаафе, скончался мальчик Абдула Раззак Абдулла ан-Наваф и несколько мирных жителей были ранены. Причины, по которой курдские бойцы открыли огонь в сторону жилых кварталов, устанавливаются.

Провинция Идлиб

Продолжаются бои между частями Сирийской арабской армии (САА) и радикалами «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Сукайк. Боевики противостоят попыткам правительственных сил продвинутся дальше на юг провинции, как передает информационное агентство Syria Watan News. После неудачной попытки прорвать линию обороны САА с помощью «джихад-мобиля», управляемого смертником, радикалы обстреляли позиции армии из противотанковых ракетных установок. В результате обстрела, как заявляет оппозиционное новостное агентство Step News Agency, был подбит танк правительственных сил, также якобы пострадал экипаж. Сведения проверяются.

Как передает источник в сети Twitter MMCSYR, ВВС Сирии совершили боевой вылет в район предместий города Хан-Шейхун. Следующая серия боевых вылетов была совершена в районы поселков Накир, Маар-Зита и в окрестности деревни Аль-Амирия.

Провинция Хама

Источник в сети Twitter (@oleg_baykov) передал, что радикалы обстреляли позиции САА из систем ведения залпового огня «Град». Под огнем оказался военный аэропорт Хамы, на территории которого приземлилось порядка двадцати снарядов. Однако значительного ущерба авиабаза не получила и работает в штатном режиме.

По информации другого источника в Twitter (@Ibra_Joudeh), в результате боев на северо-западе провинции сирийской армии удалось ликвидировать двух иностранных боевиков, которые являлись полевыми командирами альянса «Тахрир аш-Шам». Также на севере провинции был убит боевик под псевдонимом «Абу Мусаба аль-Тунис», который приехал из Туниса, чтобы примкнуть к альянсу.

Военные самолеты ВКС РФ ударили по укреплениям радикалов в окрестностях города Кафр-Зета, как сообщает новостное агентство Masar Press Net.