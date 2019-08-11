Киев, 11 августа. Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.

«Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой в Facebook.

Ницой возмутилась тем, что 7 августа отмечалось 200-летие украинского писателя Пантелеймона Кулиша. Однако украинские СМИ, политики и правительство, по мнению пропагандистки, проигнорировали дату. По ее словам, о Кулише вспомнила лишь группка художников и ученых, их Ницой назвала «мамонтами».

При этом Ницой выразила недоумение тем, что на Украине широко освещалась годовщина смерти советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Писательница отметила, что «певцу соседнего народа» посвятили творческие вечера, новостные сюжеты и огромный баннер.

«Кто такой соседней Высоцкий – знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш – половина украинцев не знает», — добавила Ницой.

Ницой подытожила, что Украину «убьют» вовсе не танки, а желание «хвалить соседнее, развивать соседнее, помнить о соседнем, популяризировать соседнее». Писательница призвала украинцев больше интересоваться знаковыми личностями и историей страны.

Ницой известна своей критикой в адрес жителей Украины и пропагандой всего украинского. Ранее писательница возмутилась терпеливостью украинцев в отношении «российской экспансии» в культурной сфере. Ницой обвинила украинцев в привычке «жить в гетто».