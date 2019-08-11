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Сирийская армия выбила боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Аль-Хубейта

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Сирийская армия выбила боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Аль-Хубейта

Дамаск, 11 августа. Сирийская армия освободила от боевиков город Аль-Хубейт, что позволит военнослужащим выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, пишет газета al-Watan.

Правительственные силы взяли под контроль город Аль-Хубейт на юге провинции Идлиб. Сирийская армия разгромила боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и ее союзников. Боевики понесли большие потери.

По данным СМИ, оставшиеся боевики укрылись в Хан-Шейхун. Как сообщает радиостанция Sham FM, Аль-Хубейт является «воротами» Идлиба — стратегически важным населенным пунктом.

Напомним, что власти Сирии 1 августа на фоне переговоров в Нур-Султане заявили о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе. Вооруженные бандформирования должны соблюдать договоренности России и Турции, к которым страны пришли на переговорах в Сочи в сентябре прошлого года.

Речь идет об отводе вооружения на 20 км от линии соприкосновения. Позднее сирийская армия возобновила военнные действия против боевиков в Идлибе из-за несоблюдения бандформированиями режима прекращения огня.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что ВВС Сирии наносят удары по боевикам на юге Идлиба и в провинции Хама. Боевики ИГИЛ1 (группировка запрещена в РФ) подозреваются в нападении на патруль курдов в Хасаке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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