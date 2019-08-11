Стариков заявил, что «оппозиция» провалила митинг-концерт вопреки поддержке рэперов

Москва, 11 августа. Так называемая «оппозиция» применила все возможные приемы для привлечения людей на согласованный митинг в Москве и все-таки потерпела неудачу, несмотря на сильную поддержку музыкантов, блогеров и юмористов. Об этом заявил российский писатель и публицист Николай Стариков.

«Я думаю, что так называемая «оппозиция» применила все способы для наполнения площади Сахарова, и результат весьма печальный. Те актеры, музыканты и творческие люди, которые поддержали это мероприятие, в общей сложности имеют более 10 миллионов подписчиков», — обратил внимание эксперт.

По его словам, если не считать звезд шоу-бизнеса, то на митинг пришло небольшое количество поклонников звезд.

«Замах был на рубль, результат на копейку», — подчеркнул Стариков в интервью портал «ПолитРоссия».

Он выразил уверенность в том, что участникам митинга абсолютно наплевать на так называемых «независимых» кандидатов.

Напомним, в субботу на проспекте Сахарова в российской столице состоялся согласованный митинг-концерт в поддержку «кандидатов» от так называемой оппозиции на выборы в Мосгордуму, уличенных в подделке подписных листов. Участие в согласованной акции приняли популярные рэперы и блогеры, в итоге митинг превратился в музыкальный фестиваль. Однако потерпевшие неудачу из-за мирного концерта провокаторы решили устроить «прогулку» по центру Москвы, по пути устраивая погромы, разбивая транспортные средства, мешая движению транспорта и забрасывая обычных граждан дымовыми шашкам. Сотрудники полиции и Росгвардии быстро отреагировали и пресекли беспорядки, задержав нарушителей.

Причиной для проведения митинга стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы единомышленников блогера Алексея Навального из-за липовых подписей. У юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили огромное количество фальшивых автографов – 14% поддельных подписей, а также в листах находилось место «мертвым душам». Обнаруженные фейковые подписи у Соболь не стали новостью, поскольку еще во время предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целую лабораторию по рисовке автографов в ее пользу.