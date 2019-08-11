США стараются с помощью Википедии навязать России «правильное» использование свободы слова

Американская Википедия позиционирует себя как независимый аполитичный ресурс. Но когда дело доходит до войн, массовых беспорядков и цветных революций, администрация Вики не брезгует занять «правильную» сторону.

Википедия – один из крупнейших источников информации в Интернете. Создатели и администрация ресурса позиционируют свое детище как открытую и независимую площадку. Однако с момента своего создания Википедия подвергается критике за предвзятость и грубые фактологические ошибки, допускаемые неопытными авторами и редакторами.



Существуют даже понятия, характеризующие те или иные проблемы ресурса – «удализм», «инклюзионизм», «война правок» и другие. В первом случае авторы, имеющие более высокий ранг в иерархии администрации, пользуясь положением, удаляют неинтересные им статьи. Им может не понравиться стилистика, или они просто сочтут указанную информацию не важной. Инклюзионисты действуют ровно наоборот, они заполняют статьи массой сопутствующих фактов, версий, теорий и слухов, погребая основную информацию под грудой второстепенной. Война правок возникает, когда в дело вступают авторы с примерно одинаковым статусом в административной системе – они начинают друг за другом переписывать ту или иную информацию так, как считают «правильным».

Среди простых пользователей Интернета бытует мнение, что проблемы Википедии – это исключительно результат внутриадминистративной борьбы. Но многие эксперты уверены, что происходящие правки, удаления и переписывания статей зачастую курируются США, где расположена штаб-квартира администрации портала, и используются в глобальной информационной войне.

Терроризм, погромы, сепаратизм

В связи с этим ресурс частично или полностью блокируется в ряде государств – Китае, Турции, Иране, Сирии и других неугодных Западу странах. Например, против Анкары Википедия начала информационную войну в 2017 году, когда турецкие войска усилили борьбу с проамериканскими террористическими группировками курдов.

После старта активной фазы боевых действий на Википедии вдруг появилась информация, что Турция спонсирует запрещенные в России террористические организации «Аль-Каида»1 и ИГИЛ1. Эта информация ничем не подтверждалась, но администрация портала отказалась удалять статью. Кроме того, в других профильных статьях также начали появляться антитурецкие правки. В результате Анкара приняла решение полностью заблокировать Википедию.

В Сирии произошла похожая ситуация. Портал стал информационной площадкой для многочисленных группировок, предпринявших неудачную попытку вооруженного госпереворота. Пропагандисты боевиков массово правили подходящие статьи, накачивая их ссылками на собственные информационные источники с радикальной повесткой. Администрация вновь заявила, что ничего предпринимать не намерена. Предсказуемо, что в результате Дамаск просто заблокировал Википедию.

Китай запретил доступ к интернет-энциклопедии уже давно, как и ко многим другим ресурсам, через которые Запад может вмешиваться во внутренние дела страны. Однако в Гонконге действуют свои правила. Когда в городе начались массовые беспорядки, в китаеязычной Вики вспыхнула война правок – прооппозиционные авторы начали наполнять статьи, посвященные Гонконгу, антикитайской информацией. Также начало происходить и в англоязычном сегменте, чтобы представить западным обывателям нужную картину происходящего.



Дело дошло до того, что через Википедию дебоширы начали координировать свои действия – в статьях о протестах они заранее указывали даты и места, где должны были произойти погромы. Предсказуемо, что администрация портала вновь ничего не предприняла.

«Демократическая» цензура

Но бездействие – не единственный инструмент администраторов Википедии. Как оказывается, иногда они все же могут блокировать и запрещать, но только когда речь идет об антилиберальных или просто нейтральных авторах и источниках. Так, в 2017 году администрация англоязычной Вики запретила использовать в качестве источника информации газету Daily Mail, второе по популярности издание Великобритании. Причиной якобы послужила череда скандалов в 2011-2013 годах. Сами читатели уверены, что газета пострадала за консервативную позицию редакции.

В августе 2019 года в точно такой же ситуации оказалось несколько российских изданий, в том числе и Федеральное агентство новостей – один из крупнейших в стране сетевых новостных ресурсов. Одно из направлений работы издания – журналистские расследования, в том числе о деятельности так называемой несистемной оппозиции.

Что примечательно, за несколько недель до внесения издания в «черный список» источников информации администрация русскоязычной Википедии удалила аккаунты дюжины авторов, которые указывали пусть и настоящую, но излишне положительную, по мнению администраторов, информацию об общественной деятельности известных российских чиновников и политиков.

Как видно, позиция администраторов Википедии о невмешательстве в деятельность авторов резко изменяется в зависимости от ситуации. Но она всегда совпадает с мнением Вашингтона, который и рассказывает администраторам как «правильно» использовать свободу слова.

1 Организация запрещена на территории РФ.