Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Британские активисты потребовали прекращения военной помощи Киеву

568
0 Оставить комментарий

Британские активисты потребовали прекращения военной помощи Киеву

Лондон, 11 августа. Несколько десятков британских общественных активистов потребовали от правительства Великобритании прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего урегулирования гражданской войны в Донбассе.

В прошедшую субботу активисты устроили митинг возле резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. Митингующие раздавали прохожим листовки с информацией о ситуации на юго-востоке Украины. Они указывали на недопустимость сотрудничества Киева с представителями ультраправых националистических организаций, передает ТАСС.

«Это недопустимо, потому что в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были отправлены в армию ВСУ и направлены на фронт в Донбасс», — заявил журналистам член центрального комитета Новой коммунистической партии Британии Тео Рассел.

Оборонное ведомство Британии ранее сообщало, что военные инструкторы в рамках учебно-тренировочной миссии Orbital подготовили 5 тыс. украинских военнослужащих.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После военного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров