Лондон, 11 августа. Несколько десятков британских общественных активистов потребовали от правительства Великобритании прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего урегулирования гражданской войны в Донбассе.

В прошедшую субботу активисты устроили митинг возле резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. Митингующие раздавали прохожим листовки с информацией о ситуации на юго-востоке Украины. Они указывали на недопустимость сотрудничества Киева с представителями ультраправых националистических организаций, передает ТАСС.

«Это недопустимо, потому что в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были отправлены в армию ВСУ и направлены на фронт в Донбасс», — заявил журналистам член центрального комитета Новой коммунистической партии Британии Тео Рассел.

Оборонное ведомство Британии ранее сообщало, что военные инструкторы в рамках учебно-тренировочной миссии Orbital подготовили 5 тыс. украинских военнослужащих.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После военного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства.