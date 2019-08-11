«Либералам» советуют не только брать деньги у США, но и платить за митинги по их примеру

Москва, 11 августа. «Либералам», попытавшимся сфальсифицировать численность своего митинга с помощью бесплатного концерта рэперов и стендап-комиков, стоит вспомнить о том, что подобные приемы к демократии, за которую они якобы ратуют, не имеют никакого отношения.

Более того, такое устройство митингов с раздачей «халявы» больше похоже на пережиток советской государственной благотворительности. Однако и сами организаторы, стоит отметить, ведут себя не только как провокаторы, но и как халявщики, которые за милую душу пользуются тем, что власти (против которых эти граждане так отчаянно выступают) оплачивают работу полиции, муниципальных служб, задействованных во время их сходок.

При этом в тех же Штатах, откуда «оппозиция» получает финансирование, действует совсем другая система. Так, в Вашингтоне организаторы митинга, парада, фестиваля и прочих массовых мероприятий сами оплачивают услуги пожарных, полиции, парковщиков, врачей. Причем стоимость работы каждого служащего в час прописана в специальном документе. Кроме того, желающим устроить акцию или митинг нужно вносить страховые суммы.

Интересно представить, что было бы, если бы такая система заработала и в Москве, когда определенное число активистов оплачивает мэрия, но все, что дальше – уже самоокупаемость. И вот картина: приходишь на митинг, но оказываешься сверх лимита. Что делать? Извольте купить билет, а в нем – оплата рабочего дня ОМОНовца, сотрудника МЧС, доля расходов за бензин скорой помощи и тд.

«Журналистская правда» подсчитала, что для того, чтобы понимать примерную цену этого билета, нужно взять месячную зарплату сотрудника полиции, поделить на рабочие дни. Потом полученное число можно «раскидать» к примеру на пятерых оппозиционеров. И к этой сумме затем добавить все вышеперечисленные расходы. Выходит около тысячи или полутора тысяч рублей. Тут-то и стало бы интересно посмотреть, кто готов заплатить эти полторы тысячи, а кто на халяву пришел послушать рэперов, видеоблогеров и так далее.

Напомним, в митинге 10 августа участвовали около 15–20 тыс. человек. И причем многие пришли всего на полчаса, послушали рэперов, зачекинились и ушли себе гулять дальше. При этом «либералы», видимо, заранее прекрасно понимали, что сторонников у них не густо, и снова подвозили массовку из регионов.

Кроме того, перед акцией в пабликах в соцсетях, посвященных незаконным акциям, появилось огромное количество купленных ботов. Активно публиковались и проплаченные комментарии с призывами к массовыми беспорядкам.

Эту акцию снова провели под эгидой поддержки не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Многие из них — соратники блогера Алексея Навального. В частности, юрист его «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь оскандалилась при подделке подписей избирателей. В ее подписных листах были найдены и мертвые души, и подписи москвичей с несуществующими паспортными данными. Кроме того, она сняла квартиру, где работали нанятые ФБК «рисовальщики» автографов в ее поддержку. Накануне ее снова задержали за новые призывы к массовым беспорядкам в Москве.