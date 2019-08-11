Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. События дня. ФАН-ТВ

Протест Украины Министерство иностранных дел Украины выразило России протест. Причиной стала поездка Владимира Путина в Крым. Накануне он побывал на международном байк-шоу «Тень Вавилона». Как заявили в киевском ведомстве, Россия нарушила суверенитет Незалежной. Постойте, получается, что теперь мы должны спрашивать разрешения на каждый шаг? И в этом случае президенту нужно было согласовать свою поездку с Киевом? Впрочем, удивляться такому протесту и не стоит. МИД Украины уже не единожды выражал подобные недовольства. Видимо, наши соседи упустили тот факт, что с 2014 года Крым стал частью России. Тогда по итогам референдума более 96% местных жителей высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Но, судя по всему, на мнение людей Украине наплевать. Она по-прежнему считает регион своей территорией.

Тайфун «Лекима» С каждым часом появляется новая печальная информация о жертвах страшного тайфуна «Лекима» в Китае. Число жертв стихии превысило 30 человек. Около 20 числятся пропавшими без вести. Непогода не утихает. Стихия обрушилась на восточные районы страны в ночь с пятницы на субботу. Спасатели эвакуировали более миллиона человек. Мощный тайфун оборвал линии электропередач, повалил деревья, нарушил расписание аэропортов. Ливнями затопило 185 тыс. га сельхозугодий, повреждены около 36 тыс. домов. Тайфун движется в сторону Приморья. Там ожидаются ливни, грозы, сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В США отменили «Охоту» Кина не будет. В США отменили премьеру триллера «Охота». В Universal Pictures отметили, что сейчас не время выпускать этот фильм. Причиной стали частые случаи стрельбы в стране. Только в августе в штатах Техас и Огайо произошло два таких случая. В результате стрельбы погибли 32 человека. Сейчас в США планируют рассмотреть закон об усилении оружейного контроля. Президент Дональд Трамп предложил ужесточить правила торговли оружием и ввести дополнительные проверки.