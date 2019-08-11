Москвичи возмущены «гуляниями» с провокациями, заявил Макаренко

Москва, 11 августа. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко, следивший за прошедшим в субботу митингом-концертом, заявил, что подавляющее большинство граждан пришли на проспект Академика Сахарова ради бесплатного развлечения.

Он обратил внимание на то, что на этом мероприятии были представители ЛГБТ-сообществ и городские сумасшедшие, которые выдвигали абсурдные лозунги.

По его словам, звезд шоу-бизнеса пришлось пригласить потому, что иначе так называемая «оппозиция» уже не представляла для себя возможным собрать хоть какое-то количество участников акции. Организаторам митинга-концерта важно было продемонстрировать, как много людей приходит «под их лозунги», сообщает Nation News.

Блогер также указал на то, что на проспекте было много обычно прогуливающихся зевак — без каких-то лозунгов и призывов. Некоторые из них, как выяснилось, даже не в курсе имен «кандидатов в депутаты МГД». Макаренко отметил, что люди не поддерживают организаторов таких мероприятий. Он выразил уверенность, что жителям столицы и туристам просто это неинтересно.

«Многие москвичи не следят за этими митингами, поскольку им это неинтересно и не нужно… Даже по кадрам в Сети было видно, что москвичи просто возмущены тем, что когда начинаются эти провокации с гуляниями по Москве», — подчеркнул блогер.

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова прошел концерт в поддержку кандидатов от «оппозиции», снятых с выборов в Мосгордуму на фоне огромного количества фальшивых подписей. Невзирая на то, что акция была согласована с властями столицы, провокаторы всеми силами пытались устроить беспорядки и призывали обычных граждан к погромам. По окончании концерта на проспекте Сахарова толпа людей стала устраивать беспорядки, громить машины, мешать транспортному движению и забрасывать обычных людей дымовыми шашками. Сотрудникам полиции оперативно удалось пресечь беспорядки, задержав агрессивных провокаторов.

Однако надежды «оппозиции» не оправдались. Решение привлечь к митингу знаменитых рэп-исполнителей и блогеров в результате привело к тому, что мероприятие превратилось в рядовой концерт. Глава Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что организаторы превратили митинг в концерт, показав свою беспомощность.

Концерт на столичном проспекте Сахарова проводился в поддержку уличенных в фальсификации так называемых кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции». Так, у протеже блогера Алексея Навального Любови Соболь обнаружили большое количество фейковых автографов — 14% поддельных подписей, кроме того, в листах нередко находились «мертвые души».