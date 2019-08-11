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Начальник колонии рассказал о буднях Кокорина и Мамаева

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Начальник колонии рассказал о буднях Кокорина и Мамаева

Санкт-Петербург, 11 августа. Начальник ИК-4 в Белгороде Сергей Плясов рассказал о распорядке дня отбывающих наказание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Братья Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от колонии на суде по УДО, сообщил Сергей Плясов. Он подчеркнул, что к ним нет никаких претензий.

«Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую», — сказал начальник колонии, его цитирует «Спорт-Экспресс».

Плясов добавил, что осужденные принимают участие в спортивных мероприятиях. 2 августа адвокат футболистов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Информации о дате заседания суда пока нет.

Начальник колонии рассказал о буднях Кокорина и Мамаева

Братья Кокорины и Павел Мамаев осуждены после драки в центре Москвы. Суд приговорил Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Павла Мамаева — к 1 году и 5 месяцам.

Ранее Кокорин заявил, что после освобождения из колонии хочет продолжить свою карьеру в петербургском «Зените». Он подчеркнул, что горячо любит команду и благодарен за поддержку тренеру Сергею Семаку, что готов играть бесплатно.

А Павел Мамаев сообщил, что хотел бы играть за сборную России.

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