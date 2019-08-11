Шерин заявил, что после рэп-концерта на Сахарова полиция действовала предельно мягко

Депутат Госдумы Александр Шерин высоко оценил работу полиции после проведения согласованного митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве завершился концерт, в котором участвовали известные российские музыканты, пользующиеся популярностью у молодежи: Face, «Айспик», «Кровосток». При этом лидеры так называемой «оппозиции» пытались выдать его за массовый митинг.

После окончания мероприятия основная масса людей не стала поддерживать нарушителей порядка и разошлась по домам. Тем не менее, группа лиц численностью менее 3000 человек после рэп-концерта приняла участие уже в несанкционированной акции, к которой ранее призывали московские «оппозиционеры». В частности, юрист ФБК Любовь Соболь в своем Facebook заявляла, что нет ничего постыдного в обычной «прогулке» по улицам города.

В итоге, по официальным данным ГУ МВД Москвы, во время этого «оппозиционного хода» полиция и Росгвардия задержали 136 человек, причастных к различным нарушениям. Среди них были пьяницы, цыгане и прочие сомнительные граждане. Комментируя задержания агрессивных маргиналов, депутат Государственной думы РФ Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что правоохранители действовали предельно мягко и профессионально.

«Всегда приходится довольствоваться только теми кадрами, которые ты видишь на видео. Я не участвовал в этом мероприятии, но то, что я увидел по телевизору, могу расценить так: полиция действовала предельно четко, мягко и в какой-то мере даже уважительно по отношению к участникам акции. Забирали и уводили под ручку только тех, кто не воспринимал предупреждений и наглел. Это нормально», — сказал народный избранник.

При этом парламентарий отметил, что не видит рационального зерна в действиях оппозиционных лидеров, которые вместо законной работы с электоратом призывают его к агрессивным действиям в отношении сотрудников полиции.

«И я скажу так: сидящий в тюрьме «оппозиционер» своей стране ничем не поможет. Способы поддержки своих граждан надо выбирать такие, чтобы они не подвергали ни россиян, ни тебя риску уголовной ответственности, лишения свободы. Через год-два про агрессивных оппозиционеров уже никто не вспомнит, и они, даже если хотят хорошего для народа, этому народу уже ничем не помогут. Вести себя нужно таким образом, чтобы не нарушать закон, нужно быть продуманным, умным и достойным уважения. Чтобы самому не сесть, чтобы не получать в свою биографию никаких записей», — продолжил Шерин.

По словам собеседника ФАН, если молодые люди интересуются политикой и хотят в перспективе добиться улучшения жизни населения России, им необходимо «честно и добросовестно работать, а не проводить столкновения с полицией или Росгвардией».

«Те, кто ведут себя нормально, в рамках закона, у них не будет судимостей и приводов в полицию, а те, кто после митинга на Сахарова вели себя противозаконно, нападали на сотрудников полиции, они на всю жизнь получат себе в биографию клеймо, судимость и не смогут никогда быть законно избранными кандидатами в думу, президенты и т.д.» — заключил депутат.

Напомним, «рэп-митинг» 10 августа стал четвертым выступлением в поддержку независимых кандидатов на выборах в депутаты Московской городской думы. Предыдущие акции состоялись 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Чуть позже ряд популярных исполнителей, включая IC3PEAK, «Кровосток» и Face, заявили, что намерены исполнить во время мероприятия 10 августа свои композиции. Столичные власти в свою очередь предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон «О собраниях и митингах» говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования. Однако стихийному концерту позволили состояться. После его окончания группа лиц численностью менее 3000 человек приняла участие в несанкционированной акции, к которой ранее призывали московские «оппозиционеры».