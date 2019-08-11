Васильева рассказала о новых профессиях в колледжах России

Москва, 11 августа. Почти 100 позиций исчезнут из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. При этом министр заверила, что вместо них в колледжах появятся новые специальности.

Васильева пояснила, что список профессий среднего профессионального образования (СПО) будет изменен с 1 сентября 2020 года. Многие позиции решили убрать, потому что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал.

«Некоторые позиции устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают. Третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах», — добавила она.

Васильева подчеркнула, что при этом человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию.

В число профессий, которые исчезнут из списка, в частности, попали «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники».

«Или радиооператор — это профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень мы введем, например, новую — «Монтажник оборудования мобильной связи», — добавила она.

Васильева добавила, что среди ближайших или уже состоявшихся обновлений есть такие специальности, как «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии», «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн» «И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом — «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», — отметила министр.

По словам Васильева, эта профессия подразумевает работу с промышленными роботами: их сборка, установка, запуск.