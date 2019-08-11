Правоохранители защитили москвичей от грабежей и насилия на «прогулке» оппозиции

Москва, 11 августа. Сотрудники правоохранительных органов выверенно и осторожно пресекали нарушения и предотвратили мародерство и насилие на так называемой «прогулке» оппозиции после концерта в Москве, заявил полковник милиции в отставке, бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД СССР Евгений Черноусов.

Накануне на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг-концерт в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. Участие в согласованной акции приняли популярные рэп-исполнители и блогеры, в итоге митинг перерос в концерт. Однако неудовлетворенные мирным концертом провокаторы решили устроить «прогулку» по центру Москвы, по пути устраивая погромы, разбивая машины, мешая движению транспорта и забрасывая москвичей дымовыми шашкам. Сотрудники полиции и Росгвардии быстро пресекли беспорядки, задержав нарушителей и провокаторов.

Черноусов отметил, что правоохранители не могут не реагировать на нарушения и обязаны задерживать злоумышленников. Сотрудники силовых органов действуют четко по инструкции и в соответствии с законом. Если имели место задержания, значит на то были основания, подчеркнул полковник.

«В любом государстве массовые беспорядки – это самое нежелательное, что может произойти, поскольку последствия тяжелые наступают – безвластие, насилие, разбои, грабежи», — добавил Черноусов в комментарии корреспонденту «Слово и Дело».

Полковник напомнил, что полиция и Росгвардия защищают граждан от насилия и мародерства со стороны нарушителей, последствия таких провокаций могут быть трагическими. Черноусов назвал действия силовых структур на «прогулке» оппозиции в Москвы острожными и выверенными

«Когда Советский Союз разваливался, и появились горячие точки, я прошел через все это – Сумгаитские события, Ферганские погромы, Южная Осетия, Грузия и т.д. Кто там все предотвратил, чтобы не было убийств? Это предотвратили сотрудники милиции, они на переднем краю. К полиции нельзя относиться как к врагам, они выполняют свой профессиональный долг!» — подчеркнул Черноусов.

Поводом для проведения митинга стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы соратников Алексея Навального из-за поддельных подписей. У юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли огромное количество липовых автографов – 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.