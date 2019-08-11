В Британии пришли к выводу, что женщины не любят Джонсона

Лондон, 11 августа. Жительницы Британии не любят нового премьер-министра Бориса Джонсона. К такому выводу пришли местные СМИ, изучив данные опроса YouGov.

Газета The Guardian сообщила, что результаты исследования говорят о том, что среди сторонников премьера есть большой гендерный разрыв. Так, среди консервативных британцев его одобряют 75% женщин и 83% мужчин. Среди лейбористов число женщин-сторонниц Джонсона достигает 30%, а мужчин — 38%.

Авторы опроса уточняют, что все опросили 8 тыс. британцев. Треть (34%) населения положительно относится к новому лидеру, а 55%, наоборот, придерживаются неблагоприятного мнения о нем.

По мнению колумниста The Guardian, на мнение женщин мог повлиять развод Джонсона. Кроме того, журналист отмечают, что у нового британского премьера есть еще одна проблема, которая может мешать ему: в глазах женщин, как считает автор газеты, Джонсон выглядит как безответственный ребенок, который нуждается в постоянном контроле.

«Женщины не любят Джонсона», — резюмирует колумнист.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в лондонском Британском музее можно увидеть банкноты с изображением Джонсона. Их создали противники Brexit. Банкнота с Джонсоном имеет номинал 350 млн фунтов стерлингов.

По мнению, сторонников выхода Британии из состава ЕС, такую выгоду страна получит за неделю после Brexit. Кроме того, на купюре есть надписи «Обещания, обещания, обещания» и «Я обещаю не заплатить Национальной системе здравоохранения сумму в £350 млн».