Провокатор Золотаревский ждет ареста за призывы к беспорядкам в Москве

Москва, 11 августа. Начальнику штаба Ивана Жданова Борису Золотаревскому вменяют организацию незаконного митинга за призыв пойти к администрации президента после концерта в Москве на проспекте Сахарова 10 августа, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В отношении Золотаревского составлен протокол по статье 20.2, ч. 2 КоАП. Помощник Жданова призывал участников согласованного митинга-концерта в Москве направиться к администрации президента, устраивая беспорядки. С таким заявлением он выступил на сцене. Золотаревского задержали сразу после выступления на проспекте Сахарова.

Накануне на проспекте Сахарова прошел концерт в поддержку кандидатов от «оппозиции», снятых с выборов в Мосгордуму из-за колоссального количества поддельных подписей. Несмотря на то, что акция была согласована с властями Москвы, провокаторы пытались устроить беспорядки и призывали к погромам.

Золотаревский, призывая «прогуляться» до администрации президента, надеялся, что мирный концерт перерастет в массовые столкновения и погромы. После концерта на проспекте Сахарова толпа людей стала устраивать беспорядки, громить автомобили, мешать движению транспорта и забрасывать москвичей дымовыми шашками. Правоохранителям быстро удалось пресечь беспорядки, задержав бунтарей и нарушителей.

Однако надежды «оппозиции» не оправдались. Решение привлечь к митингу модных рэперов и блогеров в итоге привело к тому, что мероприятие превратилось в обычный концерт. Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что организаторы превратили митинг в ивент-концерт, расписавшись в собственном бессилии. Это в очередной раз доказало, что «оппозиция» не может вывести на улицы людей в свою поддержку.

Концерт на проспекте Сахарова проводился в поддержку уличенных в фальсификации кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции». Так, у соратницы Алексея Навального Любови Соболь нашли огромное количество липовых автографов – 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души».