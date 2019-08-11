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Беглый депутат Рады дал Зеленскому совет по восстановлению экономики Украины

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Беглый депутат Рады дал Зеленскому совет по восстановлению экономики Украины

Киев, 11 августа. Депутат Рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, полагает, что главе государства Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны необходимо придерживаться нейтралитета между РФ и США.

«Я считаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась», — посоветовал беглый депутат в интервью телевизионному каналу «112 Украина».

Он указал на то, что шестому президенту Украины не надо ни с кем воевать.

Ранее сообщалось, что в отношении Онищенко украинские спецслужбы возбудили несколько дел, в том числе по статье «Хищение государственного имущества в особо крупных размерах». Согласно версии следователей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе «Укргаздобычи», при активном содействии Онищенко получали деньги из государственной казны путем продажи газа внутренней добычи по заниженной стоимости. Эти действия нанесли ущерб на сумму примерно в 120,5 миллиона долларов.

Позднее парламент Украины дал согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, но он уехал из страны. Кроме того, депутат подозревается в госизмене.

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Источник: Телеканал «112 Украина»
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