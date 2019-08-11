Доказано вмешательство Госдепа США в беспорядки в Гонконге

В китайско-американских отношениях, и без того омраченных сначала торговой, а теперь и финансовой войной, — новый скандал.

Высокопоставленную сотрудницу генконсульства США в Гонконге Джули Иде (Julie Eadeh) запечатлели в фойе отеля JW Marriott вместе с группой лидеров и организаторов массовых антипекинских выступлений. Собеседники Иде входили в структуры, известные под говорящими названиями «Demosisto» и «HK independence», причем было очевидно, что эти люди не просто случайно пересеклись в кадре, а оживленно и содержательно общались между собой.

Судя по качеству выложенных визуальных материалов, речь шла даже не о фото, а о записи на видеокамеру. Возможно, в данном случае не обошлось и без использования программ компьютерного распознавания лиц, уже сегодня широко используемых правоохранительными органами КНР.

Но в данном случае интересно не это. Интересна реакция буквально схваченного за руку Госдепартамента США на официальные требования китайской стороны «разъяснить ситуацию» и «прекратить посылать неправильные сигналы насильственным нарушителям закона в Гонконге», который с 1997 года является неотъемлемой частью КНР на правах специального административного района.

Неназванный представитель американского внешнеполитического ведомства, которым ныне руководит экс-глава ЦРУ Майк Помпео, в комментариях для французского AFP заявил, что американские дипломаты «регулярно встречаются с широким кругом людей в Гонконге и Макао», и это-де обычная практика их работы.

В свою очередь, один из фигурантов запечатленной встречи, Джошуа Вонг, заявил, что на ней обсуждались вопросы, связанные с законом об экстрадиции из Гонконга, который стал формальным поводом для протестов, и никакого криминала в этом нет. Как и в якобы переданной через Джули Иде просьбе возглавляемой им «группы независимости» прекратить поставки из Америки слезоточивого газа и резиновых пуль для правительства САР Гонконга.

«Я даже несколько раз ездил в Вашингтон, так что же такого особенного во встрече с консулом США?» — сказал Вонг.

Что особенного? Да ничего, если только забыть, какую вакханалию и обструкцию устроили в той же Америке против России по так и не доказанным обвинениям «российского вмешательства в президентские выборы 2016 года», когда любой не стопроцентно официальный контакт кого угодно с российским дипломатом расценивался чуть ли не в качестве предательства и государственной измены. В общем, пресловутые «двойные стандарты» тут налицо.

Более того, пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус на специальном брифинге, посвященном возникшей ситуации, комментируя позицию и действия китайской стороны, высказалась весьма конкретно.

«Я не думаю, что публикации частной информации американских дипломатов, фотографий, имен их детей, — это формальный протест. Это то, что сделал бы бандитский режим, и это не то, как будет вести себя ответственная нация», — заявила Ортагус.

Судя по всему, имелись в виду публикации в прессе КНР, рассказывающие о засветившейся на этой встрече сотруднице Госдепа, которую ряд изданий предположительно охарактеризовал как «специалиста по подрывным операциям», работающего под дипломатическим прикрытием.

Что же вызвало возмущение в госдепе? Очевидно, что китайские СМИ получили ряд личных данных Джули Иде из открытых источников (и, возможно, из МИД КНР), включая и фотографии с ребенком… В общем, классическое украинское «А нас-то за що?» — только в американском исполнении. Янки-стайл.

Кстати, в до сих пор висящем на сайте Госдепартамента досье Джули Иде, вывешенном в 2011 году и с тех пор не обновляемом, любой желающий может узнать, что нынешняя глава политического подразделения Генконсульства США в Гонконге принимала участие в дипломатических миссиях по всему миру, с явным тяготением к политическим «горячим точкам», от Багдада, Бейрута и Иерусалима до Тайбэя и Шанхая.

Зато Twitter-страничка этой «леди Гонконг» (@julieeadeh) оперативно исчезла из доступа — мало ли, что там могли «нарыть» заинтересованные пользователи.

На днях почти синхронно и досрочно подали в отставку посол США в России Джон Хантсман и глава консульства США в Екатеринбурге Пол Картер. Судя по всему, они слетели со своих постов за не вполне санкционированное Вашингтоном участие в массовых антиправительственных акциях прозападной оппозиции.

В отличие от гонконгской ситуации, Россия и США, похоже, договорились не вытаскивать на свет и не полоскать публично «грязное белье» Госдепа. В отношениях же с Китаем американцы сейчас предпочли иной стиль поведения.

Что ж, их право. Но после описанного выше инцидента и запредельной по своей наглости реакции ведомства Помпео на вмешательство Америки во внутренние дела КНР в целом, и Гонконга в частности, факт этого вмешательства можно считать доказанным. А блестящую карьеру госпожи Иде на дипломатической и, возможно, спецслужбистской ниве — законченной.