Новая киевская стена. Тема недели. ФАН-ТВ

Великая Китайская стена, Стена Плача, Берлинская стена, «Стена отчаяния» на американо-мексиканской границе, «Стена Яценюка»… Теперь этот список по убывающей может продолжить «Дубинская стена».

И вовсе не потому, что возведут ее из векового дуба. Просто инициатором строительства этого эпохального сооружения выступил некий Александр Дубинский, новоиспеченный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа». По совместительству журналист, видимо, отсюда фонтанирующий креатив. Своим предложением, по всей вероятности, народный избранник решил услужить избирателю. Только неясно, какому. Вся предвыборная кампания главного «слуги» президента Владимира Зеленского была пропитана риторикой о возвращении мира в многострадальный Донбасс. Во многом это принесло артистичному кандидату победу.

«Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир», — сказал Владимир Зеленский, президент Украины.

И вот теперь ради обещанного мира соратник Зеленского предлагает выстроить глухую стену на границе Украины и непризнанных Киевом Донецкой и Луганской народных республик. Так, по мнению автора этой утопии, можно завершить боевые действия в Донбассе. Дубинский подчеркнул, что для этого Украина должна принять «политическое решение»: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» постройкой забора.

«Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить как в Израиле, там, на границе с Палестиной стоит бетонная стена километров двенадцать в длину и метра три в толщину», — считает Александр Дубинский, депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа».

Убежденный сторонник версии, что Крым и Донбасс до сих пор территория украинского государства, Дубинский добавил, что вопрос о строительстве стены нужно решить через референдум.

Справедливости ради стоит отметить, что идея фикс одного из «слуг народа» не нова: пять лет назад с благословения Петра Порошенко тогдашний премьер-министр Незалежной Арсений Яценюк взялся за стройку века — «Европейский вал». Заодно это сооружение должно было обозначить и новую европейскую границу Евросоюза. Народ обозвал сверхамбициозный проект «Стеной Яценюка» и высмеял в пух и прах в байках и анекдотах.

Замахнулись на неприступную крепость — оборонительное сооружение с системами наблюдения на всей длине украинской границы с Россией протяженностью более 2 000 км. На деле к осени 2016-го вырыли яму и установили сравнительно невысокий забор у пропускных пунктов. Жалкое зрелище. Такое «диво дивное» достойно разве что украинского хутора. Обошелся разделительный ров в кругленькую сумму — четыре с половиной миллиарда гривен.

«Стена Яценюка» высасывала деньги не только из госбюджета: Киев настырно и методично доил своих европейских покровителей, пока в 2017-м не задержали 8 подозреваемых, которым инкриминировали хищение порядка 16 миллионов гривен. Вот и на строительстве стены на границе с Донбассом вполне можно нагреть руки. По крайней мере, вслух об этом Дубинский еще не размышлял.

«Что сказать про Александра Дубинского, ну, мне кажется, что фамилия сама уже за себя говорит. Это депутат от партии «Слуга народа». Старые политические силы строили стену между Украиной и Россией, новые политические силы хотят построить стену между Донбассом и Украиной, но по сути ничего не поменялось. Когда-то в Германии тоже поделили единый народ на части. Потом построили стену. Сейчас, когда германский народ объединился, в таких местах построены музеи. Я думаю, что рано или поздно, когда русский народ объединится, в местах этой дурости и предательства своих корней, будут открыты музеи, в которые люди будут приходить и удивляться, до какого идиотизма можно было докатиться в своей русофобии», — считает Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

А ведь именно неистовые приступы русофобии Киева спровоцировали Донецк и Луганск отречься от этого нездорового паноптикума. После свержения законного президента Украины Виктора Януковича в 2014-м на юго-востоке страны началась братоубийственная война. По сути, еще тогда новая прозападная власть в лице шоколадного короля Порошенко с его олигархической свитой отгородилась глухой стеной непонимания от своих же сограждан — жителей Донбасса. Тех, кто не желал принять украинскую «печать зверя», бандеровский трезубец, и отречься от единокровной сестры России.

Уже тогда часть украинского народа только за то, что не пожелала предать русский язык и свою великую историю, превратилась в изгоев при живой Родине-мачехе. В условиях объявленной режимом Порошенко блокады они оказались, по сути, лицами без гражданства: их лишили всего – от права голоса на выборах до социальных пособий и пенсий. Но и это не самое страшное. Их ежедневно расстреливали, как скот, без разбора, детей, стариков. По бесчеловечным стандартам нового Киева, сжигали обыкновенную «вату», «балласт» «позорного» советского наследия.

И в этой ситуации своим братьям и сестрам протянула руку помощи Россия. Десятки конвоев с гуманитарной помощью жителям Донбасса, экономическая поддержка, упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик вызывают стойкую аллергию в Киеве. Казалось бы, власть нового формата должна изменить ракурс отношений со своими соседями. Но в риторике Зеленского нет-нет, да и проскакивают до боли знакомые формулы Порошенко.

С одной стороны, недавно избранный президент Украины анонсировал встречу лидеров «нормандской четверки». Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вполне могут пересечься на одной площадке уже в конце августа для обсуждения горячей ситуации в Донбассе.

И Путину Зеленский позвонил уже дважды по этому вопросу. С другой стороны, киевский лидер вновь обвинил Россию в связях с «мятежниками», а так называемых «сепаратистов» по официальной версии — в эскалации нового вооруженного конфликта в неспокойном регионе. Еще 21 июля Донецкая и Луганская народные республики договорились с Киевом о перемирии.

Однако «честное украинское», оказалось, не стоит и ломаного гроша. Буквально в тот же день киевская армия нагло обстреляла село в ДНР. Мало того, на этой неделе силовики стянули «всю украинскую рать» на границу линии соприкосновения. Вновь запахло порохом. Парадоксальная логика: Украина якобы хочет мира, но почему-то готовится к войне. Вместо того чтобы наводить мосты, Киев вновь выстраивает стены.