Защитник «Спартака» интересен «Монако»

Москва, 11 августа. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Спартака» Самюэль Жиго интересен «Монако». По словам источника, «монегаски» рассматривают возможность укрепления линии обороны 25-летним французом.

Сообщается, что сумма трансфера может составить 12 млн евро. При этом отмечается, что красно-белые не планируют расставаться с Жиго, а сам футболист готов покинуть клуб только в случае получения предложения от команды, выступающей в Лиге чемпионов.

Жиго перешел в «Спартак» из «Андерлехта» летом прошлого года за 8 млн евро. В прошлом сезоне он провел всего 11 матчей, после чего из-за травмы крестообразных связок восстанавливался. В текущем сезоне французский защитник провел все 5 матчей команды без замен и отметился победным голом в ворота «Сочи» в первом туре РПЛ.