Анестезиологи рассказали о самых смешных фразах пациентов под наркозом

Москва, 11 августа. Анестезиологи назвали самые смешные фразы пациентов, произнесенные ими под наркозом.

Так, одна из пользователей Reddit рассказала, что пожилые люди часто просят ее сходить с ней на свидание, правда, потом тут же отключаются. Другой зарегистрированный на портале врач поведал, как его пациент играл на воображаемой электрогитаре.

Еще один участник обсуждения сообщил, как во время его дежурства в больнице, находившийся под действием наркоза подросток пел «Призрак оперы», а потом внезапно начал читать рэп.

Поделились анестезиологи и случаями, когда пациенты были уверены, что они животные. Например, один мужчина был убежден, что он акула. Еще один больной на полном серьезе считал, что он в аду, а другой, потрогав руку медбрата с густой растительностью, заявил, что из него получится отличный ковер.

Как отмечает издание «Слово и Дело», забавными историями поделились не только медики, но и люди, которые перенесли наркоз. Один юзер вспомнил, как он думал, что пчелы разрывают его изнутри, а другой пытался узнать у своей свекрови, как она смогла попасть на его космический корабль.

Напомним, в январе Deita.ru сообщала о жутком случае в клинике американского штата Флорила, где психически нездоровый юноша на протяжении месяца выдавал себя за врача-анестезиолога.