Американский эксперт спрогнозировал результаты морского столкновения США и России

Нью-Йорк, 11 августа. Обстановка на мировой арене остается напряженной, и угроза столкновения России и США, к примеру, в Черном море, вполне реальна. Таким мнением поделился американский специалист ВМС Лайл Голдстайн (Lyle J. Goldstein).

В своем материале для журнала National Interest он предположил, кто выйдет победителем в случае морского военного столкновения РФ и США.

Специалист указал на то, что американские власти продолжают усугублять ситуацию и повышать градус напряженности с российской стороной, устраивая учения Украина — НАТО возле российских рубежей. Так, в июле окончились военные маневры Sea Breeze — 2019 с участием 19 стран Североатлантического альянса в Черном море.

Голдстайн обратил внимание на то, что со времен Второй мировой войны в Азовском и Черном морях до сегодняшнего дня остались тысячи мин.

«В Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не понимают. Несложно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля военного блока неразорвавшейся миной», — предположил военный эксперт.

По его мнению, в случае такого столкновения силы альянса в Черном море будут представлять собой «трамплин». Согласно прогнозам Голдстайна, в первые часы войны Москва ликвидирует эти силы, поэтому США даже в некотором роде повезло, что по конвенции Монтре их авианосцы не могут пройти через турецкие проливы. Он указал, что в противном случае американские авианосцы моментально бы уничтожили российские подлодки.

Говоря о важности авианосцев, которые считаются гордостью Военно-морских сил Америки, специалист полагает, что Белому дому надо пересмотреть свою стратегию.

Ранее в НАТО признали военное превосходство армий России и Китая над США.