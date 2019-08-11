Малькевич заявил о полном крахе лидеров «несистемной оппозиции»

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что участники митинга-концерта на проспекте Сахарова пришли туда только ради любимых исполнителей.

10 августа на проспекте Сахарова прошел концерт, который так называемая «оппозиция» отчаянно пыталась выдать за митинг. На мероприятии присутствовали известные российские музыканты, пользующиеся популярностью у молодежи: Face, «Айспик», «Кровосток». Недолгосрочный визит нанесли рэпер Oxxxymiron и журналист-ютубер Юрий Дудь.

По официальным данным ГУ МВД Москвы, в мероприятии участвовало приблизительно 20 000 человек, причем подавляющее большинство пришедших интересовало выступление любимых коллективов. С этим согласился и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Вчерашние события свидетельствовали о полном крахе лидеров так называемой «несистемной оппозиции». И здесь нам в помощь цифры: когда все эти адепты и свидетели секты Навального пытались вытащить людей на свои акции, мы видели, какое небольшое количество выходило — три тысячи, пять тысяч. И они это подавали как свое достижение. А теперь мы увидели, что когда их нет, всех этих персонажей, то собирается гораздо больше народа на понятных им лидеров — в данном случае Oxxxymiron, Face, тот же Дудь. На мой взгляд, произошли совершенно тектонические вещи, которые можно записать в учебник новейшей истории России», — сообщил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Под тектоническим сдвигом Малькевич имеет ввиду перенос внимания общественности с непопулярных фриков вроде Навального, Соболь и им подобных, на вполне конкретных и известных российских исполнителей.

«И вот у молодой части населения РФ теперь вполне понятные фигуры, которые готовы их повести за собой, за кем они готовы пойти — это самое важное. Вся эта публика — Навальный, Соболь, Яшин и те, кто привыкли считать, что они властители дум, общественного мнения и т.д., оказались по факту властителями совершенно небольшого количества аккаунтов в соцсетях, ботов и небольшого числа школьников. Причем эти школьники их предали при первой же возможности, потому что оказалось, что для школьника, естественно, Face в разы ценнее, важнее и авторитетней, чем люди, которые пытались разжигать совершенно непонятные им страсти вокруг выборов в Мосгордуму, которые вчера вообще никого не касались и не интересовали. И это совершенно новая реальность», — продолжил глава Фонда защиты национальных ценностей.

И действительно, первое, что бросалось в глаза во время проходившего накануне митинга-концерта — в толпе очень много молодежи: студенты, школьники. И это, по мнению собеседника ФАН, вполне нормально, ведь как говорил когда-то британский государственный и политический деятель, экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Кто в молодости не был радикалом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума».

«Юности вообще свойственно бунтарство, это нормально, но только в том случае, если это делается цивилизованно. И мы, в принципе, увидели вчера, что это работает. Вот согласованная акция, выделено место, время, сцена. Люди пришли, прокричались, послушали своих любимых исполнителей, высказали свое мнение. Но основная мысль в том, что еще несколько таких согласованных, разрешенных акций и все, вся эта постоянно несогласная публика (Навальный, Соболь, Яшин, Гудков и т.д. — Прим. ФАН) просто сойдет со сцены, будет предана забвению», — заключил Малькевич.

Напомним, старт нелегальным акциям и митингам в Москве дали Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными. У Любови Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей.

Почти все организаторы беспорядков в Москве из числа оппозиции были осуждены на отбывание административного ареста. На свободе осталась лишь трижды оштрафованная по статье 20.2 КоАП РФ суммарно на 630 000 рублей Любовь Соболь, которая избежала камеры спецприемника, прикрывшись малолетней дочерью.