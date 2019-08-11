Сирия, 11 августа. Сирийская армия освободила Аль-Хубейт в Идлибе. В Хасаке взорван патрульный автомобиль SDF. В Хаме радикалы атакуют позиции САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по расположениям радикалов на юге Идлиба и в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку террориста-смертника в Идлибе и заняли ключевой город Аль-Хубейт, выбив оттуда радикалов, в Хаме обмениваются ударами с радикалами.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдские патрули в Хасаке и Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила безуспешную попытку прорвать линию обороны САА в Идлибе.

Курды: потеряли пять человек при нападении неизвестных боевиков в Хасаке и в Ракке.

Международная коалиция: направила конвой военной техники для курдов в приграничную с Турцией зону в Ракке.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Аль-Хубейт на юго-западе провинции Идлиб после ожесточенного боя с джихадистами сегодня ранним утром, как сообщает новостной портал Al Masdar. Битва за населенный пункт началась прошлой ночью, когда спецназ САА «Силы Тигра» отбил у радикалов несколько деревень и ферм, расположенных к западу от города. Согласно сообщениям военных источников, сирийской армии удалось ликвидировать большое количество боевиков группировок «Джейш аль-Изза» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Теперь из Аль-Хубейта САА сможет двигаться вглубь южной местности Идлиба от границы с провинцией Хама.

ВВС Сирии ударили по укрытиям джихадистов в предместьях поселков Кафр-Айн, Мадая и Ум-Зейтун, как передает информагентство Step News Agency.

Боевики продолжают наращивать силы в южной части Идлибской зоны деэскалации в Сирии. 470 террористов и тяжелая военная техника были направлены в провинцию, о чем сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин. Свои силы стягивают к линии соприкосновения террористы «Тахрир аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) и других организаций.

Боевики «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции САА у поселка Сукаик с применением «джихад-мобиля», которым управлял террорист-смертник. Военный источник Al Masdar сообщил о мощном взрыве, однако сведений о потерях в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

Провинция Ракка

Согласно данным агентства Euphrates Post, в городе Ат-Табка вчера вечером был убит сотрудник так называемой «военной полиции» SDF – «Асайиш». Вечером неизвестный на улице бросил под ноги патрулирующего территорию курдского бойца ручную гранату. Помимо него пострадало еще несколько мирных жителей, находившихся поблизости, среди них одна девушка. В нападении подозревают боевиков «Исламского государства».

Провинция Хама

Боевики из операционного состава «Фатах аль-Мубин» выпустили заявление, якобы ими был подбит ракетным снарядом танк сирийских военных в окрестностях поселка Аль-Атшан, как передает новостное агентство Step News Agency.

Между тем военные вертолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков «Джейш аль-Изза» на подступах к городу Кафр-Зета, о чем также сообщает этот источник.

Провинция Хасака

В Хасаке продолжается серия подрывов и нападений на курдские патрули. Утром стало известно о подрыве автомобиля SDF в деревне Хумма на севере провинции недалеко от границы с Турцией. По данным источника в сети Twitter Hüseyin Bozan, в автомобиле находилось четыре курдских бойца, все они скончались на месте в результате мощного взрыва. В установке взрывного устройства в автомобиль подозревают террористов из числа так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства».

Два грузовика с амуницией и военной техникой от международной коалиции прибыли на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Рас-аль-Айн, как сообщил источник в сети Twitter Radio Al Kul.

1 Организация запрещена на территории РФ.