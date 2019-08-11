Переговоры, как способ избежать гонки вооружений. Политика недели. ФАН-ТВ

Владимир Путин поручил министерствам наблюдать за разработкой американских ракет. Заявление прозвучало после того, как США покинули ДРСМД. Япония интерактивной карте отметила часть российских островов, как свои.

Полноценные переговоры стали последним способом избежать гонки вооружений. Владимир Путин поручил Министерству обороны, Министерству иностранных дел и Службе внешней разведки России наблюдать за действиями США, что касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление глава государства сделал после того, как Америка в одностороннем порядке покинула ДРСМД.

Договор с более чем тридцатилетней историей, гарантировал стратегическую стабильность. Однако Вашингтон о своем намерении объявил еще полгода назад. И причину для этого придумали вескую. Американцы заявили, что Россия использует ракеты с дальностью больше, чем допускает документ. В нашей стране это категорически отвергли. Ракету даже показали на брифинге для иностранных военных представителей, чтобы развеять сомнения. На брифинг представители США не явились. И процесс выхода из договора все же запустили. Спустя полгода, срок, который предусмотрен самим ДРСМД, Америка сняла с себя обязательства по его выполнению. А значит и самого договора, автоматически, не стало. Российское правительство было обязано отреагировать.

«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия», — заявил о ситуации Владимир Путин.

По словам главы государства, действия России будут зеркальными. Если США начнут разрабатывать соответствующие ракеты, то и наша страна ответит тем же. Однако такой сценарий может привести к гонке вооружений. И избежать ее можно только путем полноценного диалога.

«Выход Соединенных Штатов из договора по ракетам средней и малой дальности, по сути, является стартовой кнопкой для нового витка гонки вооружений. И здесь, для России, очень важно внимательно следить за тем, что делают наши геополитические противники, и в тоже время не втянуться в гонку вооружений, потому что одним из факторов, почему США это сделали, есть желание нас разорить. Размещать ракеты, намеченные против России, американцы в Европе, конечно же, будут. И здесь задача руководства России, наших военных и ученых найти адекватный ответ, который был бы недорогим и в то же время купирующим те новые угрозы, которые американцы создают. Вот те действия Советского Союза, когда на каждую американскую ракету мы должны построить свою ракету, а на каждый американский танк построить два своих. Мне кажется, эти методы надо оставить в прошлом, и сегодня исходить из экономической и военной эффективности», — считает Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Но если ядерная угроза нависает с Запада, то разногласия другого толка вновь возникли на Востоке. Неожиданный выпад или откровенная провокация со стороны Японии. Как известно, Страна Восходящего Солнца готовится к проведению Олимпиады в 2020 году. На официальном сайте есть интерактивная карта соревнований с маршрутом олимпийского огня. Главный символ соревнований по задумке страны-хозяйки будет пронесен по Южным Курилам — российским островам, которые Япония почему-то отметила как свои.

Присвоила себе виртуально Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. А они, по итогам Второй мировой войны, отошли Советскому Союзу, полноправным преемником которого является Россия. Уже многие годы Токио пытается оспорить наш суверенитет над Южными Курилами. Москва с этим, само собой, категорически не согласна.

В российском Совете Федерации выходку Японии назвали провокацией. И отметили, что, таким образом, Токио, возможно, хочет спровоцировать Москву и вовсе отказаться от участия в Олимпийских играх.

«Россия не оставит сей факт без внимания и проведет работу по линии МИД. Токио извинится за провокацию. Но, если честно, я не думаю, что официальное руководство Японии самостоятельно и осознанно пошло на эту провокацию. Уж больно она грубая. Но отвечать, безусловно, придется официальным властям», — сказал Франц Клинцевич, член Совета Федерации.

Сегодня картина мира такова, что некоторые зарубежные коллеги пытаются насолить России не только извне, но и оказавшись на территории нашей страны. Министерство иностранных дел мягко попросило США и Германию не вмешиваться в дела нашей страны. Речь идет о выборах в Мосгордуму. По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, иностранные дипломаты и журналисты подстрекали жителей столицы к участию в несогласованных митингах.

Так второго августа в Twitter на странице одного из ведомств Госдепа, опубликовали подробный маршрут выходной несогласованной акции. Напомним, митинг прошел на следующий день, третьего августа. В нем приняли участие «оппозиционные» кандидаты, которых не допустили к участию в выборах из-за многочисленных нарушений. Несогласованная акция обернулась массовыми беспорядками и, в итоге, полным провалом. Попытку призывать людей участвовать в ней, в России расценили как вмешательство в дела нашей страны. В российский МИД вызывали советника Посольства США в Москве Тима Ричардсона. А посол Штатов Джон Хантсман на фоне последних новостей и вовсе подал в отставку.