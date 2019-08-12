Сирийская армия обнаружила склад с боеприпасами боевиков в провинции Даръа

Дамаск, 12 августа. Во время очередного осмотра освобожденных от террористов территорий сирийской республики компетентные органы САР изъяли большое количество оружия и боеприпасов в южном регионе провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агенства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении оказались фото и видео с места событий:

Стоит отметить, что сирийская правительственная армия продолжает патрулировать освобожденные от незаконных вооруженных группировок регионы сирийской республики — практически каждый день военные натыкаются на склады или схроны с оружием, которое были оставлены террористическими группировками перед уходом из региона. Инженерные подразделения сирийской правительственной армии продолжают осматривать города и населенные пункты на предмет самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли быть специально спрятаны боевиками — как правило, от этого страдают мирные жители.

Напомним, что незаконные вооруженные группировки были вынуждены покинуть район сирийской провинции Даръа, который удерживали долгое время. Даръа была полностью освобождена летом прошлого года. Сирийская правительственная армия вернула провинцию под свой контроль и восстановила в ней безопасность и стабильность.

В данный момент сирийское правительство активно восстанавливает регион: ремонтирует разрушенную террористами инфраструктуру, заново выстраивает муниципальные объекты, реанимирует рынки и общественные места.

Ранее сообщалось, что в ходе прочесывания территории республики компетентные органы Сирии обнаружили несколько единиц оружия, боеприпасов, наркотиков, разведывательную аппаратуру западного производства, в том числе израильское оборудование. Все это было спрятано в окрестностях сирийской провинции Эль-Кунейтра.