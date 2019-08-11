Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Москва, 11 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля и Кабмина соответственно.

Российский лидер указал на то, что российские мусульмане внимательно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих предков.

«Один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению ценностей любви, добра и милосердия», — особо подчеркнул глава российского государства.

Также Путин добавил, что жизнь российских мусульман наполнена хорошими делами и предложениями: уделяется пристальное внимание реализации социальных, образовательных, просветительских идей.

Российский премьер-министр отметил, что праздник объединяет миллионы людей, а также указал на важную роль мусульманской общины в деле противодействия экстремизму. По словам Медведева, деятельность мусульман в стране помогает развивать исламскую культуру, а также думает об обеспечении роста имиджевой составляющей российского ислама на мировой арене.