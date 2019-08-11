Цеков заявил, что «либералы» за деньги свозили массовку из регионов на митинг 10 августа





Москва, 11 августа. «Оппозиция» снова привезла на свой митинг массовку из регионов, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, организаторы прекрасно понимали, что без этого им не обойтись.

Цеков напомнил о том, что по данным ГУ МВД только третья часть собравшихся имела московскую прописку. Политик уверен, что «либералы» специально организовали плановую доставку людей для численности, не исключил даже, что они оплачивали переезды в Москву. Сенатор отметил, что еще одним шагом для создания фейковой массовости акции был концерт. Молодежь привлекали бесплатными выступлениями рэперов. Часть людей, по мнению сенатора, пришла по личным соображениям, это представители молодежи, которая глубоко не понимает те процессы, которые происходят.

«Но подавляющее молодых людей после того, как они приобретут жизненный опыт, после того, как начнут разбираться в политической жизни страны, после того, как узнают, как организовываются подобные мероприятия из-за рубежа, — не будут союзниками тех, кто их организовывал», — подчеркнул российский политик в комментарии «Политэксперту».

Отметим, что подавляющее большинство участников вчерашней акции слабо представляли, что они вообще делают на проспекте Академика Сахарова. Среди них были и цыгане, и пьяные бомжи, откровенные фрики и сторонники ЛГБТ.

Цеков также напомнил, что все это действо проходило под эгидой поддержки так называемых «независимых кандидатов», многие из которых были протеже скандального блогера Алексея Навального. Их не допустили к выборам из-за массовых фальсификаций в подписных листах. Например, Любовь Соболь использовала и подписи мертвых москвичей, и подписи людей с несуществующими паспортными данными. Сенатор выразил уверенность, что эти «политики» прекрасно знали, что шансов попасть на выборы при таком количество брака, у них просто нет. Теперь, по его мнению, они просто отрабатывают западные деньги на выборах в Мосгордуму.

«Это люди, которые избрали такой способ зарабатывания денег. Они получают помощь из-за границы на сомнительные акции. Они эти акции организуют – вчера, в том числе», — пояснил он.

По его словам, часть этих денег «либералы» пускают на протестные акции, но не меньше половины они присваивают себе.

«И за счет этого безбедно живут, очень даже безбедно», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, организаторы заявляли, что в митинге 10 августа будут участвовать до 100 тыс. человек, но в итоге на акции появились только около 15–20 тыс. человек. И причем многие пришли всего на полчаса, послушали рэперов, зачекинились и ушли восвояси. Рвать рубашку за не допущенных на выборы «политиков» никто не собирался. По официальным данным столичного главка МВД, в 15.00 на проспекте Академика Сахарова было не более 15 тысяч человек. Кстати, скандалистку Соболь вчера снова задержали за призывы к нарушению закона и организацию незаконных митингов.

Стоит отметить также, что подвоз массовки из регионов был не единственным способом «оппозиции» сфальсифицировать число своих сторонников. Накануне акции паблики в соцсетях, посвященные незаконным акциям, заполонили купленные боты.Таковых было не менее 30%. Публиковались и проплаченные комментарии с призывами к массовыми беспорядкам.