Организаторы провокаций на митинге 10 августа нарушили статью 17 Конституции РФ

10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходил санкционированный митинг, по завершении которого организаторы-провокаторы позвали народ принять участие в незаконном шествии по улицам столицы.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, ранее руководивший управлением правительственной информации РФ, а сегодня — член Совета по внешней и оборонной политике, полагает, что организаторы шествия осознанно нарушают закон, чтобы привлечь к себе внимание, а выборы в Мосгордуму и недопуск к ним кандидатов, подделавших подписи, — лишь повод для того, чтобы раскачать ситуацию в стране.

«Мы же понимаем, что в любой толпе есть романтики, фанатики и идиоты. И от их соотношения очень многое зависит. А правоохранители действуют, исходя из ситуации», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Александр Михайлов.

Изначально он был уверен, что санкционированная акция в Москве 10 августа не превратится в массовые беспорядки, как это было 27 июля и 3 августа, поскольку «самые агрессивные лидеры этого протестного движения» сейчас находятся вне зоны внимания, отбывая сроки наказания. А вот согласования шествия не было.

«Власть не любит несанкционированные акции, потому что при них невозможно организовать надежную систему безопасности. И участники шествия грубо нарушают закон, — заметил член Совета по внешней и оборонной политике. — Правоохранители действуют, исходя из опыта предыдущих акций. В последнее время об этом много говорили. Конечно, были косяки при задержаниях, и случайных людей задерживали. Но такого на санкционированной акции не должно было повториться».

Александр Михайлов добавил, что погода в Москве накануне не способствовала тому, чтобы санкционированный митинг перешел в незаконное шествие по улицам столицы. Но организаторам, видимо, было необходимо нарушать закон и провоцировать правоохранителей. И их можно обвинить в нарушении статьи 17 Конституции РФ, которая гласит, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Потому что перекрытие трасс, нарушение работы общественного транспорта, проведение сборищ в неподготовленных для этого местах — это безусловное нарушение прав и свобод других лиц.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве организовываются при участии так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму, которых избиркомы отказались регистрировать для дальнейшего участия в выборах. В их число вошли Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и другие. Указанные лица были сняты с выборов из-за обнаруженных фальсификаций с подписями избирателей. В подписных листах были зафиксированы многочисленные нарушения, а также найдены данные несуществующих людей и «мертвые души». Любовь Соболь так и вовсе была поймана на создании подпольной фабрики подписей в Пресненском районе, где нанятые рисовальщики изготавливали автографы избирателей в ее пользу.

Снятые с выборов нарушители выступили организаторами незаконных митингов в Москве, ряд из которых заканчивался массовыми беспорядками при деятельном участии провокаторов и координаторов.