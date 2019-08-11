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Психолог рассказала, как преодолеть кризис среднего возраста

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Психолог рассказала, как преодолеть кризис среднего возраста

Москва, 11 августа. Столичный психолог Ольга Шапиро рассказала, как преодолеть кризис среднего возраста у мужчин. По ее словам, сильному полу нужны серьезные изменения в жизни.

Эмоциальная и физическая встряска «приведет в чувство» любого мужчину, считает специалист. Она предложила построить дом, сделать ремонт в квартире или приобрести автомобиль.

Психолог отметила, что есть много «цивилизованных» способов повысить жизненную энергию человека. Для этого необязательно уходить из семьи.

«Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины»,  — пояснила специалист, ее цитирует АГН «Москва».

Психолог рассказала, как преодолеть кризис среднего возраста

Женщины тоже могут переживать кризис среднего возраста. Для них важно не забывать о собственных интересах. Шапиро предложила интересный способ проверить, что вам по-настоящему нравится.

Для этого нужно составить список из двух колонок: «я должна» и «я хочу». Идеальное эмоциональное состояние человека, это когда количество пунктов в двух колонках совпадает. Только жизненный баланс поможет женщине преодолеть любой психологический кризис.

Если в колонке «я хочу» не хватает несколько пунктов для равновесия, самое время найти новое хобби или интересное увлечение. Уравновешенная счастливая женщина сможет построить гармоничные отношения с мужчиной.

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