Киевский политолог назвал запретную для Зеленского тему переговоров с Путиным

Киев, 11 августа. Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какой вопрос на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным должен быть запретным для украинского главы Владимира Зеленского.

Как считает эксперт, Москве и Киеву нужно восстановить диалог для того, чтобы совместно решать вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе. Киевский специалист не рекомендовал Зеленскому поднимать вопрос о принадлежности Крыма.

«Если восстанавливать диалог с Путиным для того, чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым», — подчеркнул эксперт в интервью порталу Голос.ua.

Ранее глава украинского государства заявил, что начнет беседу с российским лидером с утверждения о том, что «Донбасс и Крым — это Украина».

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина считает полуостров своей территорией и грозится его «вернуть».

Как подчеркивал российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».