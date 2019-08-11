Названы минусы и плюсы ежедневного употребления кофе

Москва, 11 августа. Медики рассказали о положительных и негативных последствиях систематического употребления кофе. Об этом сообщает портал Medikforum.

Различные исследования свидетельствуют о том, что употребление кофе может улучшить настроение, а также позитивно сказаться на мозговой деятельности.

Помимо этого, некоторые врачи убеждены, что натуральный кофе без сахара способен существенно уменьшить риск развития болезни Паркинсона, рака и диабета второго типа.

Отмечается, что благодаря употреблению кофеина перед физическими упражнениями можно улучшить свои результаты за счет его бодрящего эффекта. Также кофе полезен для повышения внимания и улучшения памяти.

Впрочем, пишет портал, есть и негативные последствия употребления этого напитка. К ним можно отнести повышение артериального давления и уровня холестерина. Особенно это относится к кофе, который приготовлен при помощи френч-пресса. В нем, как утверждают специалисты, больше кафестола, который может увеличивать уровень холестерина.

Также из-за кофе могут развиться беспокойные состояния.

Как ранее сообщало «Утро.ру», кофе не рекомендуется употреблять гипертоникам. Содержащийся в напитке кофеин повышает давление уже после первой кружки.