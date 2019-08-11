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Названы самые полезные натуральные продукты для похудения

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Названы самые полезные натуральные продукты для похудения

Москва, 11 августа. Эксперты назвали лучшие натуральные продукты, способствующие похудению. Рекордсменами по борьбе с лишними килограммами оказались йогурты, кефир, квашеную капусту и напитки на основе чайного гриба.

Кроме того, по данным портала «Дни24», нельзя забывать и о яблочном уксусе, а также экстракте гарцинии камбоджийской. Специалисты, на которых ссылается издание подчеркивают, что эффективность этого списка продуктов была подтверждена в ходе научных экспериментов с задействованием подопытных грызунов и людей.

В июне популярная телеведущая Елена Малышева заявила, что сaмой эффективной и полезной является средиземноморская диета. Она уточнила, что после тестирования 41 диеты именно эта была признана оптимaльной для человеческого оргaнизмa. Однако диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН тогда заявила, что россиянам нужно ориентироваться на сезонные региональные продукты и избегать иностранных кулинарных изысков.

Отметим, что о самых экзотических способах похудеть часто рассказывают в своих соцсетях звезды российского шоу-бизнеса. Так, к примеру, актриса Кристина Асмус недавно призналась, что боится набрать лишние килограммы и перед важными съемками протяжении нескольких дней морит себя голодом. По ее словам, лишний вес у нее появляется даже от одного взгляда на еду, пишут «Дни.ру».

 

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