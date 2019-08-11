Попавшуюся на подделке подписей «оппозицию» никто не притесняет, уверен Пучков

Известный российский видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) выразил уверенность, что притеснения лидеров так называемой оппозиции в России просто не существует.

Накануне в Москве на проспекте Сахарова состоялся санкционированный митинг-концерт. После него представители «оппозиции» призвали его участников провести уже несогласованное шествие, во время которого сотрудники полиции задерживали особо агрессивных участников.

Комментируя происходящее, Дмитрий Пучков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что не понимает причин таких призывов, так как в России нет никакого притеснения сторонников скандального блогера Алексея Навального, которых не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

«Нужно понимать, что оппозиция — это жалкая кучка людей, не представляющая ничьих интересов, кроме этой жалкой кучки. То есть это люди, которые не способны организовать сбор подписей и проверку их подлинности. Там 3000 подписей, ну я не знаю — поделите их, пусть по 100 подписей собрал бы условный Иванов, 100 — Сидоров, 100 — Петров и т. д. Ну давайте выявим, кто что нарушил и кто в этом виноват. Но они даже этого определить не могут, не могут набрать личный состав на работу, они собирают эти фальшивые подписи, а когда это выявляют, устраивают дикий скандал: «ну-ка прекратите это расследование, давайте нас всех скопом допускайте к выборам». Какие-то попытки диктовать совершенно идиотские требования», — говорит собеседник ФАН.

Отсюда следует очевидный и справедливый вывод о том, что лидеры так называемой оппозиции не представляют интересов народа, жителей Москвы. По мнению Пучкова, Навальный и его команда больше похожи на «любителей быть недовольными властью».

«В данном случае оппозиция — это группа жуликов и воров, фальсифицирующая результаты сбора подписей, это ключевое. Второе — они организуют незаконные митинги, куда призывают людей, которые массово пострадают при столкновениях с полицией, то есть это дешевые провокаторы. Чего там бояться? Я не знаю. По моему мнению, совершенно неправильно, что их годами не трогают вообще никак. Они от этого борзеют. А малейшее применение законодательства за организацию незаконных митингов, за бросание камнями в сотрудников полиции и т. д. вызывает у них дикие вопли», — продолжил Дмитрий Пучков.

Писатель предложил поступать жестче с теми, кто организует провокации.

«Когда ряд граждан, как на Болотной, присядет на различные сроки, а остальные получат штрафы, как Люба Соболь, в 300 тысяч рублей, вот тогда будет над чем подумать: как себя вести и что делать дальше. Угрозы они не представляют никакой вообще. Акции им нужны ровно для одного — они не мнения граждан выражают, а граждан окучивают. Им нужны столкновения с полицией, разбитые бошки, окровавленные рожи — все это немедленно транслировать на Запад и с этого получать очередные дивиденды. Но при этом, заметьте, их никто не трогает, не притесняет. Этого просто не существует», — заключил Пучков.

Напомним, призывы к участию в несанкционированных митингах со стороны так называемой «оппозиции» начали звучать после того, как сторонников скандального блогера Алексея Навального не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь почти 15% липовых подписей от общего числа при допустимых законом 10%. Еще во время подписной кампании правая рука Навального отличилась исключительно махинациями и скандалами. Так, в одной из квартир полиция обнаружила настоящую фабрику по рисовке подписей в ее пользу. Кроме того, в избирательных листах Соболь оказались подписи мертвецов.

Тем не менее последняя незаконная акция «оппозиции» состоялась 3 августа. Тогда в ней участвовало лишь полторы тысячи человек, в том числе и журналисты прозападных СМИ. Предыдущий незаконный митинг состоялся 27 июля, во время которого провокаторы и дебоширы пытались устроить настоящие погромы на улицах столицы. Они бросали в сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев бутылки, куски асфальта и даже мусорные баки.