Дамаск, 13 августа. Жители района Аль-Каламун, расположенного в окрестностях Дамаска, организовали торжественное празднование в населенном пункте под названием Аль-Набек по случаю семьдесят четвертой годовщины образования сирийской правительственной армии. На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках мероприятия были показаны различные театральные выступления, организованы выставки и концерты национальных песен.

В ходе торжества все участники выразили свою гордость за сирийскую правительственную армию, которая вытерпела и принесла наибольшее количество жертв для того, чтобы сирийская республика оставалась свободной и сильной.

Аднан Морджан Мухтар из деревни Мушаррафа, приехавший на этот праздник, заявил в комментарии ФАН, что Сирийская арабская армия (САА) является причиной гордости и радости и что благодаря ее жертвам и героизму была одержана победа над всеми силами агрессии.

Член Народного собрания от города Аль-Набек, Джорджина Ризк, поздравила сирийских военных с годовщиной основания сирийской правительственной армии, подчеркнув, что Сирия будет активно поощрять свою доблестную армию, которой она всегда гордилась.

Ранее сообщалось, что масштабное празднование, приуроченное к 74-й годовщине основания сирийской правительственной армии, было проведено на площади Баб Тоума в Дамаске. Гости мероприятия выразили свою благодарность сирийской армии за ее победы, которые были одержаны в различных провинциях страны.

Представитель администрации Мухаммед аль-Сибай подчеркнул, что сирийская правительственная армия ответственна за восстановление безопасности и стабильности на родине. Мероприятие, проводимой на площади Дамаска, воздает дань уважения его героям, которые долгое время сражались на фронтах родины против терроризма.