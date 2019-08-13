Сирийские беженцы продолжают активно возвращаться на родину из Иордании

Дамаск, 13 августа. Десятки граждан сирийской республики продолжают ежедневно возвращаться в Сирию через пограничный переход «Насиб» из Иордании. Большая часть людей возвращается из соседних государств, но чаще всего — из Иордании и стран Персидского залива. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Всего с момента открытия пограничного пункта «Насиб» в середине октября прошлого года в страну вернулись более 160 000 сирийцев. Люди начали свое возвращение на родину после восстановления безопасности и стабильности в регионе благодаря многочисленным антитеррористическим операциям сирийской правительственной армии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Полковник Мазен Гандур, глава Центра иммиграции и паспортов в Насибе, отметил, что число возвращающихся сирийских беженцев увеличивается по сравнению с первым временем после открытия пункта пропуска.

Гандур отметил, что некоторые люди возвращаются после согласования всех вопросов с иорданской стороной, в то время как основная часть возвращается в одиночку и без какой-либо координации.

Напомним, что в начале этой недели в рамках усилий, предпринимаемых сирийским государством для того, чтобы граждане, перемещенные в результате терроризма, могли вернуться в свои родные районы, освобожденные Сирийской арабской армией (САА) и ВКС РФ, десятки сирийских семей были выведены из лагеря «Эр-Рукбан» через гуманитарный переход «Джлеб», расположенный на юге провинции Хомс. Стоит отметить, что ситуация в лагере «Эр-Рукбан» продолжает оставаться на грани катастрофы — люди вынуждены в буквальном смысле выживать: у них нет воды и еды, даже медицинского обслуживания.