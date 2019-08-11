ЛНР итоги 5 — 11 августа: разминирование продолжается, Пасечник поговорил с украинцами

Луганск, 10 августа. Новая глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине прибыла в ЛНР. Сотрудники МЧС ЛНР продолжают разминирование местности в районе КПП «Станица Луганская». Глава ЛНР Леонид Пасечник посетил фармацевтическую фабрику и пообщался с ее сотрудниками, а также провел прямую линию с жителями подконтрольных Киеву районов. Урожай зерновых в ЛНР в этом году больше, чем в предыдущем и качество зерна выше.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер впервые прибыла в ЛНР

Матильда Богнер пересекала линию соприкосновения через КПП «Станица Луганская» в Донбассе и оценила обстановку на пункте пропуска.

«Сегодня состоялся первый визит нового главы (мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине — ред.). Матильда Богнер посещает сегодня с рабочим визитом Луганскую народную республику», — сказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

Разминирование местности в районе Станицы Луганской продолжается

Специалисты МЧС Луганской народной республики продолжают работы по разминировании на КПП «Станица Луганская». С первого августа специалисты обезвредили более 80 взрывоопасных предметов. По данным Народной милиции ЛНР, саперы МЧС ЛНР обследовали и очистили участок площадью почти 8 тысяч квадратных метров.

Пасечник посетил фармацевтическую фабрику и ответил на вопросы сотрудников

Глава ЛНР Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил фармацевтическую фабрику ГУП ЛНР «Лугмедфарм». Глава республики в сопровождении министра здравоохранения Натальи Пащенко ознакомился с производством лекарственных средств, а затем ответил на вопросы сотрудников предприятия. Он подчеркнул, что власти республики делают все возможное для создания комфортных условий, необходимых для успешного развития фабрики.

«На сегодняшний день одна из основных актуальных задач для нашей республики - это восстановление и строительство экономики, восстановление производственных объединений, предприятий, таких как ваше предприятие», — подчеркнул глава ЛНР Леонид Пасечник.

Урожай зерновых в ЛНР этом году больше, чем в предыдущем

Аграрии ЛНР в текущем году соберут урожай зерна больше, чем в прошлом, сообщил председатель Правительства республики Сергей Козлов. Данное заявление председатель Правительства сделал после посещения введенных в эксплуатацию отремонтированных хлебоприемных пунктов.

«На сегодняшний день убрано более 85% озимых, валовый сбор зерна уже составляет на 12% больше, чем за весь прошлый год. Качество зерна в неснижаемом запасе в этом году будет отличаться в плюс, по сравнению с прошлым годом – у нас на элеваторах будет пшеница только третьего-четвертого класса, это продовольственная пшеница, из которой выходит мука высшего сорта», — сообщил председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

Пасечник провел прямую линию с жителями подконтрольных Киеву районов

Глава ЛНР Леонид Пасечник провел на текущей неделе прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей подконтрольных Киеву районов. На горячую линию главы ЛНР поступило 2357 обращений из 35 городов и населенных пунктов Украины. Самыми активными стали жители Харькова, Мариуполя, Северодонецка, Днепропетровска и Одессы.