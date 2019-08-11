МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Киев, 11 августа. Дипломатическое ведомство Украины выразило протест в связи поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство «выражает категорический протест из-за несогласованного с украинской стороной посещением 10 августа президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Автономной Республики Крым и города Севастополь», следует из сообщения.

Отмечается, что поездка главы российского государства «является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Киевские власти неоднократно выражали протест, когда российский лидер или глава правительства РФ посещали полуостров. Однако Москва возвращает такие ноты без рассмотрения и реакции.

МИД России неоднократно подчеркивал, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы России.

Как сообщала «Газета.Ru», глава РФ Владимир Путин приехал в прошедшую субботу на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байкерское шоу в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал» с коляской в компании руководителя Крыма Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Крым стал частью России в марте 2014 года в результате проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.