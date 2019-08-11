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Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

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Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Москва, 11 августа. Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником — Днем строителя. Поздравительная телеграмма размещена в воскресенье на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что строительный комплекс считается одной из базовых и главных отраслей национальной экономики РФ, а профессия строителя пользуется огромным уважением. Российский лидер указал на важность дела строителей для развития инфраструктуры и обеспечения россиян жильем.

«Ведь от вас, вашего профессионализма, ответственного отношения к делу во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры и, естественно, качество жизни миллионов граждан, обеспечение их современным, доступным жильем», — обратил внимание Путин.

Он также отметил усовершенствование строительного комплекса нынешним поколением строителей.

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Источник: Кремль
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