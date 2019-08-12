Сирийской полиции удалось перехватить крупную партию наркотиков в провинции Даръа

Дамаск, 12 августа. Компетентным органам Сирийской Арабской Республики в провинции Даръа удалось пресечь попытку контрабанды огромного количества наркотических веществ, которые предназначались для перевозки на территорию Иордании. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Груз должны были перевезти через границу окольными путями, проходящими возле старой таможни Даръа в районе Даръа Аль-Балад.

Источник в службе безопасности заявил, что эта операция является первой в своем роде в южном регионе с точки зрения количества изъятых наркотических веществ. Он также рассказал о важности сотрудничества гражданского общества в крае в освещении любых событий в области безопасности для обеспечения безопасности населения.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийским правоохранительным органам удается перехватить партию наркотиков, которую пытаются провезти за границы сирийской республики.

Ранее сообщалось, что в начале июля компетентные органы Сирии изъяли большое количество гашиша и наркотических веществ, которые пытались перевезти из провинции Хомс в Эс-Сувейду к границе. Преступники были оперативно задержаны. Впоследствии всех причастных к инциденту людей отправили под суд, чтобы установить необходимую меру наказания.

Контрабанда наркотических веществ является одной из главных статей дохода незаконных вооруженных группировок наряду с продажей нефти, газа и других различных природных ресурсов. Сами боевики, несмотря на законы шариата, также активно употребляют наркотики. Главари террористических группировок периодически подсаживают своих подчиненных на различные стимулирующие вещества.