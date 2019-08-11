Группа журналистов американского телеканала CNN (Кларисса Уорд, Тим Листер и Себастьян Шукла) за три месяца дважды посетила Центральноафриканскую Республику. Зачем штатные журналисты спецслужб США приезжали в ЦАР? Какие у них тайные цели и чего на самом деле стоит бояться местным жителям — в специальном расследовании Федерального агентства новостей.

Казалось бы, ничего удивительного в поездке команды CNN в ЦАР нет— страна стоит на пороге примирения после нескольких лет гражданской войны. Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что американцев интересовала не перспектива долгожданного мира.

Прежде всего, стоит обратить внимание на состав группы: Уорд, Листер и Шукла привыкли работать в самых горячих точках Ближнего Востока, где они выживали исключительно благодаря ЦРУ. Кроме того, Шукла и Листер отметились совместным фейковым материалом о Судане. Для того же CNN они из легально работающих в стране политологов Фонда Защиты Национальных Ценностей попытались сделать едва ли не главных контрреволюционеров и кукловодов суданской революции. Аналитика экспертов-социологов была выдана за вмешательство во внутриполитические процессы Судана.

Очевидно, что и в этот раз они приехали не в поисках правды, и дальнейшее разбирательство это подтвердило. Работа CNN пошла по стандартному американскому сценарию — поиск материалов, на основе которых можно организовать мощную медиапровокацию, создание агентурной сети на месте, чтобы потом ввести «миротворческую» миссию, как это было в Сирии и Ираке... Объектом провокации уже привычно стала Россия. Поменялось только место действия.